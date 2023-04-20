8旬婦下背痛到無法走路　送醫確診罕見腰髂肌膿瘍

▲8旬婦人突發下背痛，竟是罕見的腰髂肌膿瘍導致。（圖／達志／示意圖）

記者高堂堯／南投報導

80歲林姓老婦有糖尿病史，日前覺得下背劇痛到難以忍受，甚至行走困難，家人趕緊將她送醫，經檢查發現其血液中白血球含量偏高、合併發燒，安排住院治療並進一步血液細菌培養及核磁共振檢查，確診為「腰髂肌膿瘍」併發敗血症，再進行膿瘍引流及施打抗生素後，讓老婦逐漸恢復健康。

南投醫院感染科主任廖嘉宏說明，腰髂肌膿瘍是少見的後腹腔感染，意指腰髂肌有膿液堆積，好發於糖尿病、慢性腎衰竭等免疫力低下者，可能出現下背痛、發燒、食慾不振及行走不便等症狀；由於發生率低，症狀又缺乏特異性，易與泌尿道疾病、腸胃或關節感染混淆，診斷不易，需倚靠專業醫師的靈敏度，並搭配影像檢查來確診。

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廖嘉宏為林婦安排經皮穿刺引流，在超音波導引下成功引流膿瘍並置放引流管，並依據血液細菌培養報告選用合適的抗生素治療，順利改善症狀；他提醒腰髂肌膿瘍若沒有及時處理，可能會導致嚴重的併發症，甚至危及性命。

南投醫院院長洪弘昌表示，該院感染科與放射科、骨科及泌尿科等跨專科團隊為本病例提供共同會診之醫療合作服務，並邀請患者及家屬共同召開家庭會議，針對病情、治療方向、治療選擇、未來醫療計畫等進行說明與討論，讓團隊與病患、家屬共同決定最適合的醫療照護方向。