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大火「神明廳斷活路」再添1死共4人亡　泥水工兼做回收...鄰不捨

▲淡水公寓深夜大火釀4死，家屬得知噩耗十分難過。（圖／記者陳以昇攝）

記者戴上容／新北報導

新北市淡水區淡海路一棟3層樓公寓昨日（19日）深夜11時許發生火災，一家8口因為神明廳失火阻礙逃生通道，受困火場，造成3人死亡、1人命危，其中58歲的女兒一度被救起，但在半夜仍傷重不治，整起火警造成4死，詳細的起火原因，仍待相關單位進一步調查釐清。

淡水公寓深夜大火，3死1命危，家屬得知噩耗十分難過。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼快訊／淡水民宅深夜大火「救出8人」3男1女無生命跡象。（圖／記者陳以昇攝）

▲淡水民宅深夜大火。（圖／記者陳以昇攝）

這戶人家一共8口，火災發生後，他們因為神明廳失火阻礙通道，無法逃生，2樓的親戚聽到呼救聲立刻報案，無奈8人獲救時已有3男1女無生命跡象，分別為70歲陳姓阿嬤、58歲女兒、52歲兒子、4歲小孫子，58歲女兒送醫救治後一度恢復生命跡象，但最後仍因傷重不治。

大庄里長林建仲表示，雖然這戶人家是隔壁里的，但他平常和這家人互動良多，這家人都很辛勤的工作，女生大多是紡織業，男生做水泥工、回收作業，他身為義消副大隊長，第一時間前往關心，後續也將協助家屬處理後事。

淡水區長巫宗仁則說，第一時間陪同劉和然副市長到淡水馬偕醫院慰問家屬、代表市長致送慰問金，共發5萬5000元，後續淡水區公所將作為窗口協助家屬相關事宜，協助他們度過難關，並得到最好的照護，願逝者安息、傷者早日康復、重建家園！

▲▼淡水公寓失火4人無生命跡象　1女已救回。（圖／記者黃彥傑攝）

▲淡水公寓失火。（圖／記者黃彥傑攝）

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