嘉縣警局聯合監理、環保　擴大稽查掃蕩改裝車輛

▲▼ 嘉縣警局聯合監理、環保擴大稽查掃蕩改裝車輛 。（圖／嘉義縣警局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

疫情解封後，各種車隊活動日增，部分改裝車輛經常利用深夜群聚出遊且製造噪音，嚴重妨害社區安寧，並影響行車安全。嘉義縣警察局近日會同嘉義區監理所、嘉義縣環境保護局，鎖定台1、3、19、37、61、82線等重要聯外道路，進行夜間聯合稽查，並搭配移動式測速及環保聲音照相設備，強力取締違法改裝、飆速及噪音超標車輛，各分局亦針對轄區車聚熱點，同步執行路檢攔查，自4月份以來，計舉發改裝車體及設備不全31件、噪音超標22件、競速蛇行危駕6件、嚴重超速168件、無照駕駛185件、牌照違規38件。

對於受理民眾報案疑似危險駕車群聚案件，警方除獲報第一時間立即啟動快打警力趕赴現場查處外，並比照重大治安事件積極追查涉案人車，從嚴究處。本(112)年截至目前，業依道路交通管理處罰條例第13條舉發遮蔽車牌10件、違法改裝及無照駕駛等各類違規10件，通知到案訪查約制49人，通報監理、環保單位調驗38車，另2件5人查有封閉阻塞道路及高速逆向行駛事實，嚴重危害往來人車安全，除依處罰條例第43條舉發危險駕車外，併依刑法第183條公共危險罪進行偵辦。

警察局表示，現階段已要求員警執行各項勤務查遇疑似改裝噪音車輛，應確實查證車(駕)籍並蒐錄影音，上傳行政院環境保護署「噪音車檢舉網站-警政(公務)機關通報專區」(https://noisecar.epa.gov.tw/public/home)，提供環保機關辦理稽查檢測；警方同時呼籲民眾亦可利用上述網站管道，踴躍舉報生活周遭製造噪音車輛，以擴大防制層面，遏阻類似違規車輛持續在地或入轄活動，共同捍衛社區居家環境安寧，維護用路安全與秩序。

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