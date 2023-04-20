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大陸 大陸焦點 特派現場

貨車鬧區對撞失控一路輾　「整條路行人消失」7死10傷！驚悚片曝光

記者趙蔡州／綜合報導

山東省濟寧市19日上午發生一起嚴重車禍，兩輛大貨車在鬧區迎面高速互撞，現場監視器影片可以發現，其中一輛大貨車疑似煞車失靈，在完全沒減速的情況撞上另一輛大貨車，撞擊後失控一路朝街上的行人輾去，造成至少7人死亡、10人受傷。

根據大陸《揚子晚報》報導，事件發生在19日上午10點44分，兩輛大貨車在山東濟寧市泗水縣小河村一處鬧區路段會車，不料其中一輛大貨車疑似煞車失靈，在完全沒減速的情況撞上另一輛大貨車，由於事件發生在小河村的市場鬧區路段，加上當時剛好是小河村趕集的日子，導致有許多人車、商販遭到波及。

▲▼驚悚瞬間！貨車高速對撞　趕集民眾被撞飛7死10傷。（圖／翻攝自微博）

▲▼驚悚瞬間！貨車高速對撞　趕集民眾被撞飛7死10傷。（圖／翻攝自微博）

▲▼驚悚瞬間！貨車高速對撞　趕集民眾被撞飛7死10傷。（圖／翻攝自微博）

▲▼驚悚瞬間！貨車高速對撞　趕集民眾被撞飛7死10傷。（圖／翻攝自微博）

▲大貨車鬧區高速對撞，整條街的路人、車輛消失在鏡頭前。（圖／翻攝自微博）

影片中可以看見，失控的大貨車撞擊後不但沒停下，反而繼續往遠處的行人輾去，甚至有人被輾過後，當場消失在車底。一名在附近經營商店的業者表示，她在這條街上開店已經20多年，還是第一次看見如此嚴重的事故，「大概有十多人受傷被載走了」。

小河村衛生所員工在事故發生後證實，車禍後有十多位村民被送往縣城救治，因為村裡的衛生所不具備急救能力。泗水縣公安局交通警察大隊後續發布通報，稱車禍總共造成7人死亡、10人受傷，傷者經醫院搶救後，目前均無生命危險，詳細事故原因待進一步釐清。

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