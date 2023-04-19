金門女無畏闖對向！「0閃躲」對撞貨車零件噴滿地　騎士嚇到自摔

記者林名揚、黃資真／金門報導

金門縣金湖鎮中山路口今(19)日上午10時30分發生車禍，1名75歲鄭姓女子駕車違規跨越雙黃線，與對向63歲陳男駕駛的小貨車發生碰撞，雙方皆有輕微擦挫傷，所幸無生命危險，雙方無酒精反應，肇事責任還有待釐清。

▲金湖鎮中山路口發生轎車、貨車對撞車禍。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

金湖分局說明，鄭女沿金湖鎮伯玉路3段由瓊林圓環往金城方向行駛，至中山路口時，卻跨越雙黃線闖入反向車道，前方1輛藍色自小客車見狀趕緊閃開，後方貨車看到時已來不及，直直撞上。

鄭女車輛前方整片保險桿當場掉落，貨車的擋風玻璃與車窗直接碎裂，滿地碎片，現場一片狼藉，另外在貨車旁的20歲劉姓女騎士見狀也緊急煞車，結果因路滑自摔，所幸未受傷。

而鄭女嘴唇撕裂傷及雙腳擦挫傷、陳男雙腳擦挫傷，送醫無大礙，初步對3方駕駛實施酒測，排除酒後駕車行為，有關肇事責任警方目前正在查證中。

金湖分局提醒民眾，梅雨季節路面溼滑，行車要特別小心! 尤其近日春雨綿綿，因天雨導致路滑及影響視線，在雨天行駛最好減慢速度，多加注意車前狀況，以確保行車安全。另民眾駕駛車輛如不依規定駛入來車道，將依《道路交通管理處罰條例》第45條，處新臺幣600元以上1800元以下罰鍰。