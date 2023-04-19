全聯小農鮮奶吐司份量超佛！包裝標示8片⋯買來一看「竟有12片」

▲全聯「READ BREAD小農鮮奶吐司」包裝標示8枚入，不過仔細一算有12片。（圖／記者林育綾攝）



記者林育綾／綜合報導

全聯「READ BREAD小農鮮奶吐司」自推出以來受到好評，年銷售高達180萬包，去年業績突破1億元；不過很多消費者沒發現的是，吐司包裝上標示「8枚入」，其實仔細一算，連同吐司邊總共多達12片，CP值超高，讓許多網友喊「真的超划算！」

先前有不知情的消費者抱怨，全聯販售的小農鮮奶吐司怎麼「吐司邊」就佔了4片，不過業者表示，其實那4片算是「送給消費者的」；事實上包裝只寫「8枚入」，因此2大塊吐司切分下來，還有頭尾的吐司邊，一起裝袋銷售。

▲全聯「小農鮮奶系列」系列原料大有來頭，使用鮮乳界愛馬仕「吉蒸牧場」的阿秀鮮乳製作。（圖／記者林育綾攝）

而全聯「READ BREAD小農鮮奶吐司」原料也大有來頭，使用通過「動物福利標章」驗證的花蓮瑞穗吉蒸牧場「阿秀鮮乳」製作，口感香濃滑順，不少消費者好評推薦，直說「烤起來真的很香！」、「奶味很夠」。

當年阿秀鮮乳引進時，還曾在網路上掀起話題，原因是「吉蒸牧場」主打的「秀姑巒鮮乳」，被譽為「鮮乳界愛馬仕」，低溫殺菌讓營養成分保留更多，但由於通路超少，因此當全聯導入同樣來自吉蒸牧場的「阿秀鮮乳」販賣，也讓網友大呼「終於等到了！」、「真的特別好喝」，還曾有網友在全聯好物老實說社團發文讚「唯一，沒有第二，高於行情也願意買」。

▲全聯當時引進「吉蒸牧場」的阿秀鮮乳時，曾在網路上掀起話題。（圖／記者林育綾攝）

全聯也指出，吉蒸牧場不僅通過「動物福利標章」驗證，還是擁有產銷履歷、鮮奶標章等三證的專業牧場，除了「阿秀鮮乳」供應全聯約千家門市販售外，每週也會低溫直送供應2次給製作「We Sweet」與「READ BREAD」的供應商，製作成麵包、甜點等商品，預計今年將使用20萬瓶，推估「小農鮮奶系列」業績可望較去年成長雙位數，目標挑戰3.5億元。

為了讓更多消費者加入永續飲食行列，「小農鮮奶系列」即日起至5/4全品項推出88折起優惠，後續也會陸續開賣新品，業者表示，期望透過通路的力量，繼續攜手供應商實踐永續。

▲即日起至5/4「小農鮮奶系列」全品項推出88折起優惠。（圖／記者林育綾攝）

▼全聯「動物福利標章」認證推薦商品。（圖／業者提供）