　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

全聯小農鮮奶吐司份量超佛！包裝標示8片⋯買來一看「竟有12片」

▲▼全聯「READ BREAD小農鮮奶吐司」包裝標示8枚入，不過仔細一算有12片。（圖／記者林育綾攝）

▲全聯「READ BREAD小農鮮奶吐司」包裝標示8枚入，不過仔細一算有12片。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

全聯「READ BREAD小農鮮奶吐司」自推出以來受到好評，年銷售高達180萬包，去年業績突破1億元；不過很多消費者沒發現的是，吐司包裝上標示「8枚入」，其實仔細一算，連同吐司邊總共多達12片，CP值超高，讓許多網友喊「真的超划算！」

先前有不知情的消費者抱怨，全聯販售的小農鮮奶吐司怎麼「吐司邊」就佔了4片，不過業者表示，其實那4片算是「送給消費者的」；事實上包裝只寫「8枚入」，因此2大塊吐司切分下來，還有頭尾的吐司邊，一起裝袋銷售。

▲▼全聯「小農鮮奶系列」使用通過「動物福利標章」驗證的花蓮瑞穗吉蒸牧場鮮乳製作。（圖／記者林育綾攝）

▲全聯「小農鮮奶系列」系列原料大有來頭，使用鮮乳界愛馬仕「吉蒸牧場」的阿秀鮮乳製作。（圖／記者林育綾攝）

而全聯「READ BREAD小農鮮奶吐司」原料也大有來頭，使用通過「動物福利標章」驗證的花蓮瑞穗吉蒸牧場「阿秀鮮乳」製作，口感香濃滑順，不少消費者好評推薦，直說「烤起來真的很香！」、「奶味很夠」。

當年阿秀鮮乳引進時，還曾在網路上掀起話題，原因是「吉蒸牧場」主打的「秀姑巒鮮乳」，被譽為「鮮乳界愛馬仕」，低溫殺菌讓營養成分保留更多，但由於通路超少，因此當全聯導入同樣來自吉蒸牧場的「阿秀鮮乳」販賣，也讓網友大呼「終於等到了！」、「真的特別好喝」，還曾有網友在全聯好物老實說社團發文讚「唯一，沒有第二，高於行情也願意買」。

▲▼位於花東縱谷秀姑巒溪畔的「吉蒸牧場」以永續經營為目標，通過動物福利標章，生產的阿秀鮮乳目前只供應全聯販售，也製作成小農鮮奶系列麵包、甜點。（註明：純使用示意圖不用提全聯。牧場，乳牛，酪農業）（圖／記者林育綾攝）

▲全聯當時引進「吉蒸牧場」的阿秀鮮乳時，曾在網路上掀起話題。（圖／記者林育綾攝）

全聯也指出，吉蒸牧場不僅通過「動物福利標章」驗證，還是擁有產銷履歷、鮮奶標章等三證的專業牧場，除了「阿秀鮮乳」供應全聯約千家門市販售外，每週也會低溫直送供應2次給製作「We Sweet」與「READ BREAD」的供應商，製作成麵包、甜點等商品，預計今年將使用20萬瓶，推估「小農鮮奶系列」業績可望較去年成長雙位數，目標挑戰3.5億元。

為了讓更多消費者加入永續飲食行列，「小農鮮奶系列」即日起至5/4全品項推出88折起優惠，後續也會陸續開賣新品，業者表示，期望透過通路的力量，繼續攜手供應商實踐永續。

▲即日起至5/4「小農鮮奶系列」全品項推出88折起優惠。（圖／記者林育綾攝）

▼全聯「動物福利標章」認證推薦商品。（圖／業者提供）

▲▼全聯「動物福利標章」認證推薦商品。（圖／業者提供）

相關報導

全聯小農鮮奶系列限時優惠！原料來自吉蒸牧場「鮮乳界愛馬仕」

高於行情價仍夯炸！全聯「這一罐鮮乳」超欠喝　網淚推：等好久了

台東關山好欣豬全聯獨賣！榜首豬排超夯　將開發「電鍋快速料理」

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
情侶超商工作　男友竟在補貨區「性侵女同事」
普發6000元「小明」也能領？財政部說話了
Netflix今宣布　將「終止1服務」走入歷史
保險套「越薄越好」？　醫揭舒服「2關鍵」：不是厚薄
快訊／新竹無預警停電　影響2035戶
睡不著？醫激推「1動作秒睡」　失眠夜一試超驚喜

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

全聯小農鮮奶吐司份量超佛！包裝標示8片⋯買來一看「竟有12片」

看表演、曬毛孩、愛地球！下載台灣Pay逛「春日趴」小農文創市集一同享樂去！

全聯小農鮮奶系列限時優惠！原料來自吉蒸牧場「鮮乳界愛馬仕」

最新「皮克斯限量周邊」！三眼怪夜燈、迷你行充超Q　超商限定販售

精品紙袋、多餘充電線先別丟　二手拍可賣到好價錢出清兼做環保

【廣編】統一玲廊滿藝線上藝廊　與W TAIPEI共創「森林藝吧」推出藝術品等級特調

快幫冰箱補貨！超商獨家「西瓜冰棒」太Q　還有水果方塊冰超清爽

東西拿了就走！超商APP有「預訂快取」服務了　還可以外送到家

咬下泡芙爆雙餡！超商最新「10款抹茶甜點」　富士山蛋糕捲太欠吃

限量5000個！超澎湃「愛心海味比薩」來了　一次吃4種海鮮、起司

滿版大臉印在保護套上　秒找到機場輸送帶行李

飛輪海合體？炎亞綸：意願偏普通XD　遭冒名詐騙..喊冤「我爸好歹是醫生」

男愜意躺椅「黑熊突亂入」　對看3秒嚇傻：何時來的？

老師穿短裙跟學生尬舞　扭電臀洩火辣曲線！

轎車違規迴轉害重機險撞！　騎士追上1拳擊碎擋風玻璃

睡夢中以為在跟女友親　柴對嘴猛舔...他嚇醒XD

江宏傑認福原愛「故意斷聯」　談新戀情？沒人要介紹XD

奴才高唱「魔性洗澡歌」嚇壞汪 米克斯全身顫抖：求妳放過我！

慶生想續攤被打槍爆衝突　衰女友遭熱湯潑臉+打巴掌

遛狗隨機開車門「偷15萬」　高雄女爽住旅館看電影

全聯小農鮮奶吐司份量超佛！包裝標示8片⋯買來一看「竟有12片」

看表演、曬毛孩、愛地球！下載台灣Pay逛「春日趴」小農文創市集一同享樂去！

全聯小農鮮奶系列限時優惠！原料來自吉蒸牧場「鮮乳界愛馬仕」

最新「皮克斯限量周邊」！三眼怪夜燈、迷你行充超Q　超商限定販售

精品紙袋、多餘充電線先別丟　二手拍可賣到好價錢出清兼做環保

【廣編】統一玲廊滿藝線上藝廊　與W TAIPEI共創「森林藝吧」推出藝術品等級特調

快幫冰箱補貨！超商獨家「西瓜冰棒」太Q　還有水果方塊冰超清爽

東西拿了就走！超商APP有「預訂快取」服務了　還可以外送到家

咬下泡芙爆雙餡！超商最新「10款抹茶甜點」　富士山蛋糕捲太欠吃

限量5000個！超澎湃「愛心海味比薩」來了　一次吃4種海鮮、起司

賓士「邁巴赫EQS豪華休旅」發表！瞄準層峰買家　台灣有望導入

加入基隆免費電動機車「光陽會虧很大」？董事長解答：大家都划算

《海綿寶寶》聯名中信特攻　專屬主題球衣首度曝光

蔡英文出席美國商會謝年飯　承諾面對中國挑戰不挑釁、謹慎處理兩岸

路透專欄：台積電復甦取決於「美中晶片戰」

雷／《Peak Time》總決賽排名出爐！　「兼職男團」無懸念奪冠爆哭

迎畢業季！勞動部辦徵才5成職缺達35K　1200個工作搶人

巷弄不唸「ㄋㄨㄥˋ」！正確讀音曝　他傻：小三國語好難

蔡英文接見AIT主席　感謝昔促成捐400萬劑疫苗、邀台參加民主峰會

金曲歌王沉迷釣魚「被老婆趕出家門」！　坐門外哭了：我沒做壞事

女見魔術師變出所選撲克牌　露驚訝表情！網歪樓：牌呢

消費熱門新聞

下載APP「霜淇淋免費吃」

染髮不掉色秘訣大公開

必勝客199大比薩限定10天吃！

麥當勞早餐限定「雙層麥香魚」回來了

達美樂開賣「披薩便當」送出5千盒

限時開喝！超商指定咖啡飲品買7送3

麥當勞極選系列2款新堡只賣35天！

只有5天！超商咖啡飲品「第2杯10元」

超商最新10款抹茶甜點必吃爆雙餡泡芙

超澎湃「愛心海味比薩」開吃！

超商獨家！超濃「奶芋冰沙」開賣了

全聯超夯小農鮮奶系列限時優惠

速食店最新15公分無骨雞柳條來了！

全聯吐司超佛！包裝標示8片⋯竟有12片

更多熱門

相關新聞

全聯超夯小農鮮奶系列限時優惠

全聯超夯小農鮮奶系列限時優惠

全聯福利中心引進來自吉蒸牧場的「阿秀鮮乳」，使用「鮮乳界愛馬仕」出品專戶的單一牧場100%鮮乳源，由於通路少、品質佳，曾有網友喝了療癒到在臉書社團大推是心中「唯一」。而全聯去年首度推出有「動物福利標章」驗證的「小農鮮奶系列」，包括吐司、泡芙等甜點，其實也都採用阿秀鮮乳製作，即日起至5/4全品項限時優惠88折起。

全聯獨賣熟成好欣豬　將開發電鍋快速料理

全聯獨賣熟成好欣豬　將開發電鍋快速料理

全聯母親節蛋糕預購、禮物清單

全聯母親節蛋糕預購、禮物清單

賣場限時人氣夯品下殺19元起！

賣場限時人氣夯品下殺19元起！

全聯零錢捐送「福利熊手工皂」

全聯零錢捐送「福利熊手工皂」

關鍵字：

全聯小農鮮奶小農鮮奶吐司吉蒸牧場阿秀鮮乳

讀者迴響

熱門新聞

楊丞琳不藏了「終於官宣喜訊」！

梁云菲私密片遭洩…前後任男友首發聲！

牙齒痛！她衝急診…下秒「當醫生面死掉了」

梁云菲私密影片外流！多年前檔案突被爆：真的很害怕

三上悠亞崩潰哭！　導演、男優被封殺

周湯豪曖昧歐弟前妻「暗處交換口水」　路邊共吸同一支

被酸狂刪台灣照片！「李多慧罕見大動作反擊」

超大雷雨胞襲擊！長榮、星宇3架班機遭雷擊　「機上旅客平安」

妻偷70萬落跑　夫見存摺「280萬全空」

「國民背包」JanSport傳結束代理！官網關閉

受刑人看男獄友熟睡！偷拉開褲頭性侵

被問「會打飛機嗎」　周星馳回應超直白

「重頭戲」發紫了！最強春雨力拚梅雨　3天預測圖曝

下載APP「霜淇淋免費吃」

什麼東西23年沒漲價？　全場點名「它」：最後一道防線

更多

最夯影音

更多
滿版大臉印在保護套上　秒找到機場輸送帶行李

滿版大臉印在保護套上　秒找到機場輸送帶行李
飛輪海合體？炎亞綸：意願偏普通XD　遭冒名詐騙..喊冤「我爸好歹是醫生」

飛輪海合體？炎亞綸：意願偏普通XD　遭冒名詐騙..喊冤「我爸好歹是醫生」

男愜意躺椅「黑熊突亂入」　對看3秒嚇傻：何時來的？

男愜意躺椅「黑熊突亂入」　對看3秒嚇傻：何時來的？

老師穿短裙跟學生尬舞　扭電臀洩火辣曲線！

老師穿短裙跟學生尬舞　扭電臀洩火辣曲線！

轎車違規迴轉害重機險撞！　騎士追上1拳擊碎擋風玻璃

轎車違規迴轉害重機險撞！　騎士追上1拳擊碎擋風玻璃

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面