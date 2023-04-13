10個月大發現無法行走⋯全聯零錢捐送「福利熊手工皂」助早療兒童

▲全聯「愛從1開始」零錢捐再度與心路社會福利基金會合作，邀請藝人李國毅擔任愛心大使，呼籲民眾一起幫助早療兒童。（圖／全聯提供）

記者林育綾／台北報導

全聯第二季「愛從1開始」零錢捐活動開跑，時隔3年再度與心路社會福利基金會合作，更邀請藝人李國毅擔任愛心大使，此次活動更祭出捐贈1000元或PX Pay捐款8000點（相當於800元）並截圖，獨家贈送「福利熊手工皂」1塊，讓大家一起幫助早療兒童學習。

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▲此次捐款滿額還獨家贈送「福利熊手工皂」1塊。（圖／全聯提供）



李國毅多次擔任心路基金會的愛心大使，表示心路就是像一個家，透過許多專業輔具或遊戲，依據不同障礙孩子的情況，協助他們學習和成長，「在與他們相處的過程中，我感受到他們都是一群可愛天真又熱情的孩子，看著他們發自內心的笑，我自己也被療癒到了！還好有心路基金會這樣的機構，才能讓家長們安心工作。」

▲全聯「愛從1開始」零錢捐與心路社會福利基金會合作，呼籲民眾一起幫助早療兒童。（圖／全聯提供）



其中一位個案哆啦小妹妹，在新生兒篩檢時發現有SMA脊髓性肌肉萎縮症，10個月大開始發病，出現肌肉無力等發展退化的症狀，要「站」起來更是困難。但樂觀的媽媽在大哭後，下定決心帶著小哆啦來到了心路，開啟了她翻轉生命的日記。

哆啦從一個動不動就發怒的小刺蝟，在老師3年多的耐心帶領下，原本就聰明的她接觸的人事物變多、眼界寬廣了，求知慾、好奇心也增加，學會了說話、數數、玩牌、拼圖、積木；也變得不怕生、喜歡交朋友。而媽媽也讓哆啦知道，未來雖然可能沒辦法走路，還是可以獨立完成很多事。

從心路的多元學習環境當中，哆啦多方嘗試，透過各種輔/教具、科技網路的應用，接觸各類主題課程的刺激，現在除了駕駛電動輪椅駕輕就熟，手機、平板、Switch等3C的上手程度也不遑多讓，今年即將入小學的她，正積極加強認知與記憶能力。

▲全聯也延續過往，率先拋磚引玉捐出1000萬福利點（等同於現金100萬元）為募款活動暖身。（圖／全聯提供）

全聯「愛從1開始」攜手心路基金會，即日起在全台全聯門市展示海報與宣傳小手冊，並於PX TV播放李國毅的愛心公益影片。全聯行銷部協理劉鴻徵表示，感受到大家的熱烈響應，PX Pay 點數捐在2022年整年總募得福利點數約5千8百萬點，相當於580萬元。

而在這次「早療零距離學習計畫」，期望透過愛心大使李國毅的呼籲，將這一份愛心持續延續下去，邀請民眾在日常消費的同時，也能投下手邊零錢或手機PX Pay捐出福利點數，或透過線上信用卡捐款，支持「愛從1開始．一塊慢學」。全聯也延續過往，率先拋磚引玉捐出1000萬福利點（等同於現金100萬元）為募款活動暖身。

零錢捐活動於4月起正式開跑，而此次更獨家贈送「福利熊手工皂」，只要在PX Pay捐款8000點，或心路官網捐贈1000元，截圖私訊心路官方臉書或Line，即可獲得「福利熊手工皂」1塊，數量有限，送完為止。