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全聯母親節蛋糕預購、禮物清單一次看！獨家推樂天小熊銅鑼燒

▲▼全聯、大潤發母親節預購。（圖／業者提供）

▲全聯推出超過20款母親節蛋糕預購。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

為迎接母親節，全聯集結各種母親節蛋糕禮盒、美容家電等，慰勞辛苦媽咪，除了公布「芋見幸福千層蛋糕」等熱銷前3名，還有超過20款蛋糕，以及獨家推出樂天小熊聯名綜合銅鑼燒等；同時有媽咪最愛的美容家電下殺，讓消費者一次購足母親節禮物。

▲▼全聯、大潤發母親節預購。（圖／業者提供）

▲全聯今年與樂天小熊獨家聯名，推出檸檬可可蛋糕、巧克力乳酪塔、樂天小熊綜合銅鑼燒禮盒等。（圖／業者提供）

全聯今年與樂天小熊獨家聯名，推出檸檬可可蛋糕、巧克力乳酪塔、樂天小熊綜合銅鑼燒禮盒，無論一人獨享或與家人、好友午茶點心都合適。其中樂天小熊綜合銅鑼燒禮盒，以覆盆子醬與黃金比例卡士達奶油餡搭配，選用精緻海鹽與太妃糖奶油霜結合，還有銅鑼燒36年的職人所監製下的鬆軟綿密餅皮，打造幸福風味及滑順口感。

▲▼全聯、大潤發母親節預購。（圖／業者提供）

▲全聯今年與樂天小熊獨家聯名，推出檸檬可可蛋糕、巧克力乳酪塔、樂天小熊綜合銅鑼燒禮盒等。（圖／業者提供）

而近年全聯母親節蛋糕銷量更有超過50%成長，今年母親節預購開檔後，最夯TOP前三名分別為「芋見幸福千層蛋糕」、「手信坊乳酪蛋糕」、古早味的「北海道純鮮蛋糕」，此波共超過20款蛋糕預購，驚艷媽媽的味蕾。

全聯更推出多款美容家電，讓辛苦的媽咪們放鬆，像是KINYO氣泡按摩摺疊SPA足浴機、康生樣電波醒膚儀，還有限量200組「DoctorAir 3D肩頸深層按摩器」，預購限定價為3790元，打造真人手感、溫熱按摩設計，各部位都可以使用，榮登媽咪最愛禮物榜單之一。

另有時尚家電，深受全台媽媽喜愛的「OSTER油切氣炸烤箱+USB果汁機組」，全聯限量500台， 滿足多樣料理選擇，烤箱配有氣炸、烘焙、烘烤、燒烤和加熱功能，預購限定價為5880元。

▲▼全聯、大潤發母親節預購。（圖／業者提供）

▲大潤發即日起至5/3也推出11款母親節預購蛋糕。（圖／業者提供）

另外，大潤發即日起至5/3也推出11款母親節預購蛋糕，最高可享79折，蛋糕預購價從169元～699元都有。像是針對小家庭及家族歡聚，推出8吋圓形蛋糕，包括「8吋覆莓起士慕斯」、「8吋國王派」、「抹茶香緹蛋糕捲」、「黑森林蛋糕」、「水果匯蛋糕」、「芋香蛋糕」等。

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