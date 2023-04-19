全聯小農鮮奶系列限時優惠！原料來自吉蒸牧場「鮮乳界愛馬仕」

▲全聯「小農鮮奶系列」使用吉蒸牧場鮮乳製作，該廠牌鮮乳曾被網友大讚「特別好喝」。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

全聯福利中心引進來自吉蒸牧場的「阿秀鮮乳」，使用「鮮乳界愛馬仕」出品專戶的單一牧場100%鮮乳源，由於通路少、品質佳，曾有網友喝了療癒到在臉書社團大推是心中「唯一」。而全聯去年首度推出有「動物福利標章」驗證的「小農鮮奶系列」，包括吐司、泡芙等甜點，其實也都採用阿秀鮮乳製作，即日起至5/4全品項限時優惠88折起。

▲來自吉蒸牧場的「阿秀鮮乳」目前只供應全聯販售，當時上市時引起網友大讚「真的好喝！喝了好療癒」（圖／記者林育綾攝）

全聯呼應世界減碳及永續潮流，除了關注環境保育，開發多項生態產品，也加強「動物福利標章」驗證商品的推廣。像是2021年8月中即推出「READ BREAD小農鮮奶吐司」，原料使用通過「動物福利標章」驗證的花蓮瑞穗吉蒸牧場鮮乳製作，口感香濃滑順，去年銷售金額突破1億，不少消費者好評推薦，直說「烤起來真的很香！」、「奶味很夠」。

其他像是比較新的「We Sweet小農鮮奶泡芙」，也賣出將近1億元的成績。全聯表示，目前自有品牌「We Sweet」與「READ BREAD」已有8家供應商完成「動福標章」產銷監管鏈審核，領先其他通路。

▲全聯超夯的「小農鮮奶系列」，使用通過「動物福利標章」驗證的花蓮瑞穗吉蒸牧場「阿秀鮮乳」製作。（圖／記者林育綾攝）

據悉，「動物福利標章」由非營利組織「台灣動物社會研究會 」創立，以「友善動物」為出發點，透過專業稽核評鑑，協助業者改善飼養環境，期望改善畜牧業動物處境，提升動物福利，達到友善動物、人與動物環境共善共好的目標。

「吉蒸牧場」位於花東縱谷秀姑巒溪畔，以永續經營為目標，從原物料進口、E化管理、環保發電到廢棄物循環再利用等，都有獨到的規劃與管理。像是牧場裡每頭牛都有專屬的「牛Watch」，收集從出生到離開的完整紀錄，包括步數、心情、心跳、產乳量及醫療防疫等數據，讓專屬的營養師、獸醫透過大數據好好照顧牛群。

▲▼「吉蒸牧場」以永續經營為目標，牧場裡每頭牛都有專屬的「牛Watch」，收集從出生到離開的完整紀錄、健康數據，讓專屬的營養師和獸醫好好照顧牛群。（圖／記者林育綾攝）

全聯也指出，吉蒸牧場不僅通過「動物福利標章」驗證，還是擁有產銷履歷、鮮奶標章等三證的專業牧場，除了「阿秀鮮乳」供應全聯約千家門市販售外，每週也會低溫直送供應2次給製作「We Sweet」與「READ BREAD」的供應商，預計今年將使用20萬瓶，推估「小農鮮奶系列」業績可望較去年成長雙位數，目標挑戰3.5億元。

▲全聯「小農鮮奶系列」，使用吉蒸牧場「阿秀鮮乳」製作，目前共有8款項。（圖／記者林育綾攝）



目前使用吉蒸牧場「阿秀鮮乳」製作的產品，除了熱銷的「READ BREAD小農鮮奶吐司」、「We Sweet小農鮮奶泡芙」、「READ BREAD小農鮮奶哈斯」、「READ BREAD小農鮮奶巨大棒」等4款商品外，今年更擴大新增8款。

包括「We Sweet小農鮮奶冰心捲」、「We Sweet小農鮮奶舒芙蕾」，原料升級的「READ BREAD雞蛋&鮪魚沙拉口袋吐司」、「READ BREAD雙莓口袋吐司」、「READ BREAD花生口袋吐司」、「READ BREAD芋頭菠蘿麵包」、「READ BREAD奶酥菠蘿麵包」、「READ BREAD餐包捲」等。

其中「READ BREAD」全系列更擁有潔淨標章認證，訴求無8大添加物，不使用基因改造物料，成分更單純，尤其「READ BREAD雞蛋&鮪魚沙拉口袋吐司」更搭配非籠飼雞蛋沙拉，吃了安心又美味。

為了讓更多消費者加入永續飲食行列，即日起至5/4「小農鮮奶系列」全品項推出88折起優惠，後續也會陸續開賣新品，業者表示，期望透過通路的力量，繼續攜手供應商實踐永續。

▲全聯與吉蒸牧場合作，使用的「阿秀鮮乳」通過「動物福利標章」，讓消費者從飲食就能為土地盡一分心力。（圖／記者林育綾攝）