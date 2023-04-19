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愛地球愛台灣　漁世風華環保書畫特展開跑

▲遠東科技大學通識教育中心本學期藝文季《尋找桃花源》，邀請名書畫家蔡漁、康世浩老師舉辦「漁世風華〜蔡漁．康世浩2023環保書畫展」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲遠東科技大學通識教育中心本學期藝文季《尋找桃花源》，邀請名書畫家蔡漁、康世浩老師舉辦「漁世風華〜蔡漁．康世浩2023環保書畫展」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

您看過用瓦楞紙、手套、襪子、漂流木、石頭等材質的藝術創作品嗎？如沒看過，一定要把握機會到遠東科技大學藝文展覽廳來瞧一瞧，人稱「安平才女」，在新加坡被喻為「畫梅聖手」的蔡漁老師，.於藝術界有崇高地位，她不僅走訪過世界60餘國參展無數，還受邀法國講學及推廣文字畫，畫工細緻作品維妙維肖。

▲遠東科技大學通識教育中心本學期藝文季《尋找桃花源》，邀請名書畫家蔡漁、康世浩老師舉辦「漁世風華〜蔡漁．康世浩2023環保書畫展」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

為了推廣ESG永續發展，遠東科技大學特別舉辦一場環保書畫展，這場展覽的亮點，除了可以看到畫梅聖手蔡漁老師的氣勢磅礡代表大作梅花(6M*1.8M)，還可以看到運用廢棄洗衣板、砧板、石頭等素材創作的書畫、文字畫等豐富作品。

▲遠東科技大學通識教育中心本學期藝文季《尋找桃花源》，邀請名書畫家蔡漁、康世浩老師舉辦「漁世風華〜蔡漁．康世浩2023環保書畫展」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

難得的是，這場環保書畫展，不僅有蔡漁老師作品展出，還邀請到蔡漁老師的夫婿康世浩老師一同參展。康世浩老師是大師席德進及江明賢的入室弟子，他的作品曾參與保利拍賣，且作畫40餘年來，多以環保為素材作畫，有運用瓦楞紙、手套、襪子、漂流木、石頭等材質進行創作，並配合水墨、粉彩、油畫、瓷版來呈現，充分展現出環境永續發展的理念。

▲遠東科技大學通識教育中心本學期藝文季《尋找桃花源》，邀請名書畫家蔡漁、康世浩老師舉辦「漁世風華〜蔡漁．康世浩2023環保書畫展」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

遠東科技大學通識教育中心本學期藝文季《尋找桃花源》，邀請名書畫家蔡漁、康世浩老師舉辦「漁世風華〜蔡漁．康世浩2023環保書畫展」。近年來環保意識興起，通識教育中心主任蔡玲玲為推行ESG永續發展，首波特展邀請蔡漁和康世浩夫妻檔藝術家聯展，他們的作品，除了展現漢字書畫之美，也呈現運用環保素材創作的藝術畫作，有著環境美學的實踐力，值得您細細品味。

▲遠東科技大學通識教育中心本學期藝文季《尋找桃花源》，邀請名書畫家蔡漁、康世浩老師舉辦「漁世風華〜蔡漁．康世浩2023環保書畫展」。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲遠東科技大學通識教育中心本學期藝文季《尋找桃花源》，邀請名書畫家蔡漁、康世浩老師舉辦「漁世風華〜蔡漁．康世浩2023環保書畫展」。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲遠東科技大學通識教育中心本學期藝文季《尋找桃花源》，邀請名書畫家蔡漁、康世浩老師舉辦「漁世風華〜蔡漁．康世浩2023環保書畫展」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

「漁世風華〜蔡漁 康世浩2023環保書畫展」開幕式，由遠東科大王榮聖校長，帶領校內主管與師生一同參與。蔡漁老師與康世浩老師除了分享創作理念，也為參觀者詳細導覽解說作品，與會來賓藉由這場藝術饗宴，充分了解藝術家們的創作理念，更體會到廢棄材料也可透過巧思成為創作的素材，展現出文化傳承與動人的生命故事。

▲遠東科技大學通識教育中心本學期藝文季《尋找桃花源》，邀請名書畫家蔡漁、康世浩老師舉辦「漁世風華〜蔡漁．康世浩2023環保書畫展」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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