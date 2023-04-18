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社會 社會焦點 保障人權

快訊／抓到了！士林情侶坐路邊　菜刀男當街嗆聲猛追原因曝

記者黃宥寧／台北報導

北市士林區17日凌晨發生持刀追逐案！洪姓女子因身體不適與趙姓男友坐在社子消防分隊附近路邊休息，陌生男上前靠近關心，趙男直問「看三X」雙方因此爆發口角，對方則持刀當街猛追，情侶嚇壞立刻騎車逃跑並報警，警方調閱監視器，循線將持刀男帶回派出所，男子也曝光動怒原因。

本月17日凌晨，31歲趙姓女子因身體不適蹲坐在社子消防分隊旁，由20歲趙姓男友陪同。期間，1名陌生男子不斷注視同時靠近，趙男感到莫名其妙則開口問「看三X」，雙方因此爆發口角，陌生男惱羞成怒走回自己機車從車廂拿出1把菜刀狂朝2人追逐。

2人嚇壞立刻騎車遠離並報警處理，也對陌生男提告恐嚇罪，警方獲報不敢輕忽，積極調閱監視器，掌握陌生男行蹤，17日晚間將人帶回派出所。

35歲從事廚師張姓男子無奈向警說，自己住附近，因為聽到路邊有怪聲，上前查看並關心，豈料趙男卻態度不佳的說「看三小」才覺得自己好心被雷親，一時氣憤從機車車廂拿出自己平常工作用的菜刀，只是想嚇嚇對方。

最後警方要他將「犯罪工具」菜刀交出，他還相當不捨問「真的要扣嗎？」，警方耐心向他說明刑事程序後，他最後才依依不捨交給警方，全案訊後依恐嚇罪嫌函送士林地檢署偵辦。

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