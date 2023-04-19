台東環保局綠島海洋保育系列活動　110人淨灘下海清出400kg垃圾

▲台東環保局前進綠島舉辦海洋保育系列活動。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣環境保護局於日前在綠島鄉舉辦一系列的海洋保育活動，廣邀鄉內各機關、淨海聯盟、社區、學校與民眾，共計110人參與，其中淨灘淨海活動成果共清理400公斤廢棄物。

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環保局說明，4月11、12、13日一連3天的綠島海洋保育活動，分為淨海聯盟招募座談會、海洋環境教育宣導、淨灘及淨海等，其中海洋環境教育宣導部分，地點於綠島國小，讓海洋保護觀念走進校園，從小培養尊重和保護海洋環境的意識，引導出良好的環保價值觀；淨灘及淨海部分，則分別於龜灣鼻、朝日溫泉及南寮漁港等地，由專業潛水人員潛入海中清理海底垃圾，巡守隊隊員及一般民眾則負責沙灘區域的環境整潔，活動成果為一般廢棄物為285公斤、資源回收廢棄物為115公斤，總數共達400公斤。

來自庫達潛水的余小姐表示，自己平常潛水時就會隨手攜回海底垃圾，而參加此次淨海活動多了夥伴一起完成，多了一種海底尋寶的樂趣，此外在享受潛水之餘愛護地球，也體會到環境保護是需要大家努力的。

環保局呼籲，透過活動實際行動，喚醒民眾對於海洋保護的觀念，在生活中減少廢棄物的產生、在海灘遊憩時隨手帶走垃圾、只留下珍貴回憶，我們一起來守護豔麗的台東藍。