　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

劉櫂豪推動台東深層海水產業　督促海委會及經濟部做好分工

▲劉櫂豪督促海委會及經濟部做好深層海水產業業務分工。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲劉櫂豪督促海委會及經濟部做好深層海水產業業務分工。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

立委劉櫂豪19日於立法院內政委員會質詢海洋委員會管碧玲主委，針對台東深層海水產業未來營運、研發及海洋研究等議題及部會分工，要求海委會應就目前實務面、地方需求以及未來發展，向行政院說明清楚，爭取以最大效益方式來做分工管理，與民間業者合作，一起把產業做好。管碧玲主委說明，基於效益最大化原則，未來海委員將專注海洋研究部分，也研議爭取6000萬經費辦理研究計畫，而創研推廣部分仍由經濟部續辦，期能讓產業發揮最大效益。

劉櫂豪說明，深層海水是東部海域特有的資源，也是台東未來可以發展的明星產業，106年特別爭取前瞻計畫編列3.2億元由水利署辦理深層海水布管取水工程，110年9月順利穩定取水後，續由經濟部技術處及財團法人石資中心所屬創研中心做產業研發及營運管理，目前深層海水創研中心占地1.7公頃，每日平均取水3600噸，水溫12-14℃，創研中心已有針對深層海水礦物質、微量元素、淡化處理、微生物培養等作研發及產業技轉，並且建置完整的海療服務系統，擴充深層海水的產業運用。

劉櫂豪指出，由於海委會成立後接管海洋相關事務，行政院也曾有指示深層海水業務將由經濟部移交至海委會接管，劉櫂豪特於111年9月召開深層海水產業發展協調會，讓地方相關產業與經濟部及海委會溝通，後續如何讓產業繼續創研及推廣，以促進深層海水產業的發展。而當時與會都一致認為產業的推廣應由經濟部續辦，才能效益最大化。管碧玲主委說明，對於劉櫂豪召開協調會的建議結論，已有跟行政院研商，未來的業務調整，海委會部分將專注於海洋研究，至於產業發展相關的創研及推廣將繼續由經濟部辦理，海委會也將爭取6000萬研究計畫經費，繼續做海洋研究，協助台東深層海水產業能夠更蓬勃發展。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／板橋路燈倒塌「2人遭電擊」！　1人無心跳
高雄振天宮驚現「神秘巨鞋印」　廟方監視器「沒人影」畫面曝
快訊／台大起火！　冒濃濃黑煙搶救中
「1元麥香奶茶」悄上架　限量5萬份！搶購連結曝光
2女客搭車拒付錢　她還「出拳狂揍司機」
爸爸墜大漢溪！兒急跳水搶救　他被救起已無生跡
百年「蟒龍桌」失竊大逆轉！　宮廟主委偷調包

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

郵局辦事不知3張鈔票落地　警員調監視器比對...火速找到失主

2023桐花祭！桃園推5條小旅行路線　張善政：歡迎闔家共賞五月雪

留意社群詐騙、勿帶管制藥入境　連江檢察長提醒新住民法律規範

劉櫂豪推動台東深層海水產業　督促海委會及經濟部做好分工

一心想幫兒買房！大武警攜手金融機構機　連續成功阻詐2起

全台最大！「馬當部落」聚會所4月底完工　豐年祭7月登場

花蓮試辦6線接駁客運！　洄瀾埔里線滿載金馬號回憶出發

近百戶受益！蔡培慧爭取中央補助中寮廣興村7850萬　改善民生用水

蔡培慧爭取政院全額補助改善校園老舊廁所　南投縣府估需3.8億

台東夏季線上旅展在即　即日起至4／30招募業者提供旅遊產品

老師穿短裙跟學生尬舞　扭電臀洩火辣曲線！

男愜意躺椅「黑熊突亂入」　對看3秒嚇傻：何時來的？

滿版大臉印在保護套上　秒找到機場輸送帶行李

轎車違規迴轉害重機險撞！　騎士追上1拳擊碎擋風玻璃

飛輪海合體？炎亞綸：意願偏普通XD　遭冒名詐騙..喊冤「我爸好歹是醫生」

睡夢中以為在跟女友親　柴對嘴猛舔...他嚇醒XD

江宏傑認福原愛「故意斷聯」　談新戀情？沒人要介紹XD

奴才高唱「魔性洗澡歌」嚇壞汪 米克斯全身顫抖：求妳放過我！

遛狗隨機開車門「偷15萬」　高雄女爽住旅館看電影

爸假裝教訓兒「借位打手」　米格魯著急阻止保護幼弟

郵局辦事不知3張鈔票落地　警員調監視器比對...火速找到失主

2023桐花祭！桃園推5條小旅行路線　張善政：歡迎闔家共賞五月雪

留意社群詐騙、勿帶管制藥入境　連江檢察長提醒新住民法律規範

劉櫂豪推動台東深層海水產業　督促海委會及經濟部做好分工

一心想幫兒買房！大武警攜手金融機構機　連續成功阻詐2起

全台最大！「馬當部落」聚會所4月底完工　豐年祭7月登場

花蓮試辦6線接駁客運！　洄瀾埔里線滿載金馬號回憶出發

近百戶受益！蔡培慧爭取中央補助中寮廣興村7850萬　改善民生用水

蔡培慧爭取政院全額補助改善校園老舊廁所　南投縣府估需3.8億

台東夏季線上旅展在即　即日起至4／30招募業者提供旅遊產品

網路SIM卡不落地！昇恆昌機場設立3C回收箱　世界地球日啟用

超展開片！闖紅燈遭公車擊落　騎士毫髮無傷撿散落物跑了

收購人頭電話卡...租公寓搞無人式機房　台南科偵小隊破詐騙集團

老婆外遇「她」！綠帽夫見激情擁吻照心碎　標註5字成抓姦關鍵

三上悠亞拍到崩潰大哭　番號起底！導演、男優都被封殺

制止國小雙胞胎兒看手機　單親爸竟被噴酒精...留下萬元失聯

綠色人行道「激凸」被拍到！一票人笑：二次元老婆　內行解答

信義區燙金門牌＋大安區生活機能　嘉興街「樂揚映白」高CP吸高資產族

快訊／板橋路燈工程「2工人遭電擊」！　1人無心跳搶救中

小米手環8亮相！一文秒懂5大特點　快拆腕帶「史上最時尚」

馬尾妹15秒舉重「晃動驚天」害羞甜遮鏡頭！老司機暈整天

地方熱門新聞

節水10%未達標！台南359家用水大戶水表鉛封

即／高雄田寮山區火警　消防救援困難

肉羹老店飄香71年　4月底吹熄燈號

桃園環保局招考450名清潔隊員　5/1起報名

移民署雲林服務站　找阿莫教防身術

國民黨團重申支持台積電來高雄設廠

南消三大隊辦專業搶救訓練

學術雙科奪冠！羽球美少女運動獨招上中山大學

大武警攜手金融機構機連續阻詐成功

iMessage騙案增多原因曝：販售簡訊認證碼

男竊剪電線在釣蝦場落網

南消六大隊防溺嚴陣以待

小型昆蟲密度升高　農改場籲防治

更多熱門

相關新聞

大武警攜手金融機構機連續阻詐成功

大武警攜手金融機構機連續阻詐成功

台東縣大武警分局金崙派出所連續2日，成功攔阻了2件詐騙案，分別為2名部落長者至金崙郵局、太麻里農會金崙分部提領大額現金，在洽辦之行員直覺有異，為求謹慎立即通知警方到場關懷，順利阻詐成功保住長者積蓄。

台東環保局綠島淨灘　110人清出400kg垃圾

台東環保局綠島淨灘　110人清出400kg垃圾

4月底完工！全台最大馬當部落迎來全新聚會所

4月底完工！全台最大馬當部落迎來全新聚會所

台東夏季線上旅展招募業者

台東夏季線上旅展招募業者

112年公務員身障特考　台東新生國中22、23日舉行

112年公務員身障特考　台東新生國中22、23日舉行

關鍵字：

深層海水經費台東

讀者迴響

熱門新聞

楊丞琳不藏了「終於官宣喜訊」！

梁云菲私密片遭洩…前後任男友首發聲！

梁云菲私密影片外流！多年前檔案突被爆：真的很害怕

周湯豪曖昧歐弟前妻「暗處交換口水」　路邊共吸同一支

被酸狂刪台灣照片！「李多慧罕見大動作反擊」

受刑人看男獄友熟睡！偷拉開褲頭性侵

妻偷70萬落跑　夫見存摺「280萬全空」

「國民背包」JanSport傳結束代理！官網關閉

教室設停機坪超壯觀！9成都iPhone

「重頭戲」發紫了！最強春雨力拚梅雨　3天預測圖曝

什麼東西23年沒漲價？　全場點名「它」：最後一道防線

正妹泳將「胸前發育太猛」被迫退役！轉行變明星爆紅

蔡尚樺在家「脫衣超香一幕」被洗窗師傅看光！

下載APP「霜淇淋免費吃」

雷雨帶殺到門口了！越晚雨越大　明降雨最劇「豪雨彈熱區出爐」

更多

最夯影音

更多
老師穿短裙跟學生尬舞　扭電臀洩火辣曲線！

老師穿短裙跟學生尬舞　扭電臀洩火辣曲線！
男愜意躺椅「黑熊突亂入」　對看3秒嚇傻：何時來的？

男愜意躺椅「黑熊突亂入」　對看3秒嚇傻：何時來的？

滿版大臉印在保護套上　秒找到機場輸送帶行李

滿版大臉印在保護套上　秒找到機場輸送帶行李

轎車違規迴轉害重機險撞！　騎士追上1拳擊碎擋風玻璃

轎車違規迴轉害重機險撞！　騎士追上1拳擊碎擋風玻璃

飛輪海合體？炎亞綸：意願偏普通XD　遭冒名詐騙..喊冤「我爸好歹是醫生」

飛輪海合體？炎亞綸：意願偏普通XD　遭冒名詐騙..喊冤「我爸好歹是醫生」

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面