劉櫂豪推動台東深層海水產業　督促海委會及經濟部做好分工

▲劉櫂豪督促海委會及經濟部做好深層海水產業業務分工。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

立委劉櫂豪19日於立法院內政委員會質詢海洋委員會管碧玲主委，針對台東深層海水產業未來營運、研發及海洋研究等議題及部會分工，要求海委會應就目前實務面、地方需求以及未來發展，向行政院說明清楚，爭取以最大效益方式來做分工管理，與民間業者合作，一起把產業做好。管碧玲主委說明，基於效益最大化原則，未來海委員將專注海洋研究部分，也研議爭取6000萬經費辦理研究計畫，而創研推廣部分仍由經濟部續辦，期能讓產業發揮最大效益。

劉櫂豪說明，深層海水是東部海域特有的資源，也是台東未來可以發展的明星產業，106年特別爭取前瞻計畫編列3.2億元由水利署辦理深層海水布管取水工程，110年9月順利穩定取水後，續由經濟部技術處及財團法人石資中心所屬創研中心做產業研發及營運管理，目前深層海水創研中心占地1.7公頃，每日平均取水3600噸，水溫12-14℃，創研中心已有針對深層海水礦物質、微量元素、淡化處理、微生物培養等作研發及產業技轉，並且建置完整的海療服務系統，擴充深層海水的產業運用。

劉櫂豪指出，由於海委會成立後接管海洋相關事務，行政院也曾有指示深層海水業務將由經濟部移交至海委會接管，劉櫂豪特於111年9月召開深層海水產業發展協調會，讓地方相關產業與經濟部及海委會溝通，後續如何讓產業繼續創研及推廣，以促進深層海水產業的發展。而當時與會都一致認為產業的推廣應由經濟部續辦，才能效益最大化。管碧玲主委說明，對於劉櫂豪召開協調會的建議結論，已有跟行政院研商，未來的業務調整，海委會部分將專注於海洋研究，至於產業發展相關的創研及推廣將繼續由經濟部辦理，海委會也將爭取6000萬研究計畫經費，繼續做海洋研究，協助台東深層海水產業能夠更蓬勃發展。