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全台最大！「馬當部落」聚會所4月底完工　豐年祭7月登場

▲馬當部落聚會所4月底完工。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲馬當部落聚會所4月底完工。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

「盼望多年後，感謝縣政府給了部落一個家」，全台最大原民部落「台東市馬當部落」，70多年來受限土地問題苦無聚會所，縣府積極爭取經費及解決用地、法規等問題，終於在去年順利動工，縣長饒慶鈴19日在縣府原住民族行政處長方銘總陪同下，前往視察工程，饒慶鈴表示，目前工程進度已達98%，將於4月底完工，今年7月族人即可在全新場地舉行豐年祭，未來也將供老幼族人學習空間。

▲馬當部落聚會所4月底完工。（圖／記者楊漢聲翻攝）

饒慶鈴表示，馬當部落為原民會735個核定部落中人數最多的部落，約3千人左右，不僅無固定聚會所，且豐年祭時節也都向學校、私人或台東市公所借用臨時場地，多年來族人積極爭取，但部落周邊公有土地難尋，在縣府的努力下，啟動豐榮、豐樂區段徵收作業，為聚會所取得用地。

聚會所於設計理念及圖像上皆多次與部落進行討論，與族人達成共識後而定，以符合部落需求為目標，使聚會所呈現山、海與族人們情感間的聯結。期盼完工後提供部落族人傳統祭儀、特殊慶典及休閒活動使用，聚會所旁一併新建文健站，給長者舒適良好的學習活動空間，讓族人能在此傳承延續部落文化及長者智慧。

▲馬當部落聚會所4月底完工。（圖／記者楊漢聲翻攝）

饒慶鈴提到，部落文化聚會所是縣府積極推動的政策，縣府持續朝向一部落一聚會所的目標邁進，也特別感謝原住民族委員會的支持，自上任4年多來已有17座聚會所完工啟用，台東縣聚會所數量為全台最多，目前全縣184個部落已有148個部落有聚會所，涵蓋率超過8成。今年除了馬當聚會所即將完工外，另還有山里、堺橋、紅葉等8座聚會所工程進行中，待完工後全縣將有157個部落擁有自己的聚會所。

原民處指出，縣府積極爭取並投入共約3千萬元經費，在縣府努力下，馬當部落聚會所在去年3月動土，因疫情等因素展延工期，且為了符合部落族人需求、讓長者有更舒適的活動空間，期間辦理變更設計，直至這個月即將完工，工程包含鋼棚、公共廁所及文化健康站各1棟。聚會所入口處置放象徵鎮定土地的入口景石，而鋼棚以正九邊形的折板屋頂建成，象徵台東的山峰與海浪，回應阿美族作為大海子民的精神；屋面以祖靈之眼的圖騰環狀排列，並對應到太陽意象；聚會所地面則由族人徵詢部落耆老意見，使用紅、黑兩色相間的傳統阿美族配色施作。

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