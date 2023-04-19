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一心想幫兒買房！大武警攜手金融機構機　連續成功阻詐2起

▲大武警攜手金融機構機連續成功阻止詐騙。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲大武警攜手金融機構機連續成功阻止詐騙。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣大武警分局金崙派出所連續2日，成功攔阻了2件詐騙案，分別為2名部落長者至金崙郵局、太麻里農會金崙分部提領大額現金，在洽辦之行員直覺有異，為求謹慎立即通知警方到場關懷，順利阻詐成功保住長者積蓄。

經了解，鄒姓老翁表示接到未顯示電話號碼之來電，對方自稱兒子友人，因其兒子購屋關係，急需現金新台幣10元萬元，並要求鄒翁提領現金後等候電話通知，鄒翁對該訊息深信不疑，一心只想著幫兒子解決金錢上的燃眉之急，即前往提領現金，所幸行員察覺有異通知員警到場。

另73歲李姓老婦表示欲提領新台幣15萬元現金，聲稱是要作看病及生活費用等用途，但行員透過敏銳的觀察與高度警覺意識，立即通知員警前來進一步了解詳情，惟李婦不願多說。所幸2案均在警方耐心勸說且多方求證下，並告知類似詐騙案例態樣，2位長者才打消提款念頭，成功攔阻詐騙。

▲大武警攜手金融機構機連續成功阻止詐騙。（圖／記者楊漢聲翻攝）

大武分局提醒，詐騙態樣時時變化，民眾更新資訊速度尚無法應付或加以查證，如接到不明來電時，千萬不要聽信指示前往金融機構提（匯）款、交付提款卡，以免誤入詐騙集團陷阱，一定要謹記「保持冷靜」、「小心查證」、「撥打 165反詐騙或以110報案電話向警方報案及查證」，務必反覆查詢確認，以免誤入陷阱而遭受損失。

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