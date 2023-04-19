奧萬大2熱門暑期營隊開放報名　早鳥優惠價最高可省3000元

▲奧萬大精選暑期營隊開放報名。（圖／南投林區管理處提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

奧萬大自然教育中心將在今年暑假7月，推出「奧萬大生態‧藝術‧探險營」、「奧萬大森林戰記」2.0版等2款過去迴響熱烈的暑期營隊，皆為4天3夜過夜型營隊，採精緻小班制，目前已於山林悠遊網開放報名，前者於4月底前、後者於5月底前報名可享早鳥優惠價。

南投林區管理處指出，「奧萬大生態‧藝術‧探險營」是奧萬大自然教育中心的「經典款」營隊，運用森林冒險、生態探險與文化美學元素，帶領孩子從攀樹體驗、溯溪探險、藝術創作與原民文化認識的過程中，親身接觸自然、培養愛護環境的素養。

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「奧萬大森林戰記」則是2022年「末日森林高峰會」的全新進化2.0版本，以角色扮演方式，帶領孩子認釋真實世界的樣貌，並將目前全球面臨的困境議題，如氣候暖化與極端氣候、領土爭議、生態保育、資源永續等轉化成遊戲內容，不但要運用學習到的相關知識，還須換位思考，以決策者角度及團隊合作討論應變策略，才有機會化解遊戲中的危機，取得最終勝利。

林管處表示，「奧萬大生態‧藝術‧探險營」營期7月10至13日，活動原價每人1萬2000元，4月底前報名完成者可享早鳥價9000元；「奧萬大森林戰記」營期7月24至27日，活動原價每人1萬元，5月底前完成報名者享早鳥價8000元，每場營隊限額24名；活動詳情及簡章可至台灣山林悠遊網（https://recreation.forest.gov.tw/Education/Course?id=AWD-SE1201；https://recreation.forest.gov.tw/Education/Course?id=AWD-SE1202）參閱，或至奧萬大自然教育中心臉書粉絲專頁（https://www.facebook.com/AWDNC）、電話049-2974499洽詢。