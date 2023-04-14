2023客家小炒全國爭霸賽南區初賽　即日起報名至5／5止

▲「2023客家小炒全國爭霸賽南區初賽」即日起報名 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

「2023客家小炒全國爭霸賽南區初賽」將於6月10日於屏東縣竹田公有零售市場前舉辦；南區初賽總獎金達11.5萬元，冠軍並將晉級總決賽，前進攝影棚爭取全國首獎，有多元行銷曝光機會。

今年競賽由屏東縣政府與客家委員會共同主辦，以「符合現代健康輕飲食」為概念，設定「在地傳統風味」及「創意風格料理」客家小炒各一道為主題，並鼓勵參賽隊伍結合在地市場資源就地取材。

南區初賽招募對象涵蓋雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市及屏東縣，共6縣市的客家文化重點發展區或客家聚落，具稅籍之合法營業餐廳且有販售客家小炒菜式者即可報名參賽。

南區以遴選30隊參賽為原則，為擴大交流及參與，其中5隊可非屬客庄，邀請各地客家小炒料理好手一同前來參與。這次競賽除聘請專業評審團外，也邀請了南區餐飲相關科系學生組織青年評審團，參與現場試吃票選活動，選出最具人氣的隊伍，帶動青年參與客家事務並活絡客庄發展。

即日起報名至5月15日截止，活動資訊請至屏東縣政府客家事務處官方網站、臉書粉絲專頁詳閱報名簡章，或電07-5564-720鄭小姐洽詢詢。