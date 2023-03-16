4月到奧萬大看螢火蟲放閃　3／17前報名享早鳥價

▲奧萬大園區賞螢季系列活動，將於4月17日正式開跑。（圖／南投林區管理處提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

奧萬大國家森林遊樂園區今年的賞螢季系列活動，將於4月17日正式開跑，園區邀請民眾一探奧萬大賞螢秘境。

奧萬大國家森林遊樂區指出，奧萬大園區位於中海拔環境，豐富的生態環境及多層次棲地維護，成為良好的螢火蟲棲息環境：曾發現的種類紀錄有黑翅螢、紅胸黑翅螢、小紅胸黑翅螢等13餘種，每年4至5月都是求偶行為大發生時期，雄螢發出此起彼落的閃閃螢光作為求偶訊號，等待雌螢回應，令人沉醉在閃爍「螢河」中。

園區表示，賞螢季系列活動每年都是最受歡迎的主題活動，今年自4月17日起至5月7日止，期間每晚固定舉辦「拜訪火金姑」，引導住宿及現場遊客探索奧萬大的賞螢熱點，更加碼特別與自然教育中心合作推出「來去森林住一晚，賞螢趣」系列：由專業環境教育教師帶領，從棲地環境觀察到生態習性認識，將螢火蟲的知識以寓教於樂的方式讓遊客學習，參與者更有機會直接入住小木屋。

「來去森林住一晚，賞螢趣」活動已於台灣山林悠遊網開放預約，限量開放3梯次，3月17日前報名還可享早鳥優惠價，詳情請至台灣山林悠遊網（https://recreation.forest.gov.tw/Education/Course?id=AWD-A21201）下載，亦可至奧萬大自然教育中心臉書粉絲專頁（https://www.facebook.com/AWDNC）留言諮詢，或電049-2974499 /洪小姐洽詢。