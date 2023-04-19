小米手環8亮相！一文秒懂5大特點　快拆腕帶「史上最時尚」

▲小米手環8。（圖／翻攝自小米微博）



記者廖婕妤／台北報導

小米集團新一代產品「小米手環8」正式亮相，，定價由239人民幣起跳（約新台幣1061元），強打「更時尚、更專業、更有趣」等3大特點，推出多樣快拆時尚腕帶，甚至還有「項鍊」款、新增「跑步豆模式」，監測解讀13項專業跑步資料、體感互動拳擊，隨時隨地揮拳開練。《ETtoday新聞雲》彙整小米官網提供資訊，整理小米手環85大特點供米粉搶先聞香。

1、快拆腕帶

小米手環8這次設計兩側搭配快拆式腕帶，輕輕一按即可拆卸更換，小米同時推出多達10款不同材質，不同顏色的腕帶，包括TPU多彩腕帶、真皮格紋腕帶、編織款腕帶、雙圈拼色真皮腕帶、不銹鋼皮鏈腕帶等等，獲得「史上最時尚」評價。

2、內建小遊戲

《IT之家》報導，小米手環8在1.62吋的螢幕內，加入200多個錶盤，這些錶盤其實是小遊戲，包括2048、數獨、網球遊戲等都在其中，可供用家解悶。

3、運動模式高達150項

支援超150種運動模式，還有全新「跑步豆模式」，不僅可監測常規跑步資料，還能提供步頻、步幅觸地騰空比、著地衝擊力等13項專業資料，並提供各類資料的專業解讀。

4、搭載小米妙享中心

小米手環8環首次搭載小米妙享中心，控制多款小米智慧設備，可用手環控制手機音訊流轉。

5、充電1小時、最長撐16天

充電時長僅需1小時左右。典型使用場景延長至16天，AOD模式能支援6天。