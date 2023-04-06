華為高層內鬥！瘋傳余承東「跳槽到小米汽車」　小米闢謠

▲外界瘋傳余承東4月5日即將赴小米汽車任職。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸社交軟體瘋傳華為余承東4月5日即將赴小米汽車任職。對此傳聞，小米集團對外回應稱，這些都是胡編亂造的消息，消息不實。余承東現任華為常務董事、終端BG CEO、智能汽車解決方案BU CEO，近期因為問界更名一事成為汽車圈的關注焦點。

這兩年，大陸汽車圈有一大未解之謎—－華為造不造車。儘管華為多次公開表示堅決不造車，但仍阻止不了外界對華為下場造車的百般猜測。

這個局面與余承東直接相關。而關於「造車」，這幾天華為內部引燃了一場新風暴，也將余承東推上了風口浪尖。與此同時，包括徐直軍、孟晚舟在內的各位華為高管都公開發表嚴厲措辭，雖言指「造車」，可都看得出來矛頭已指向余承東。

據《界面新聞》報導，​3月31日，華為在內部發文再次強調「不造車」，同時對華為標誌在汽車設計上的露出提出了嚴格要求，規定不能在整車宣傳和外觀上使用「HUAWEI/華為」字樣。

​華為輪值董事長徐直軍在當天下午的年度報告發布會上言辭犀利地說道，「有些部門、個人或者合作夥伴在濫用華為品牌，這件事在查處過程中，華為30多年構築的品牌不會被誰濫用。華為沒有造車，也沒有任何品牌的車。」

​外界普遍認為，徐直軍口中的「有些人」就包括余承東在內。據相關媒體報導，當天晚上，余承東便親自下達指令，讓問界門店盡快拆除所有華為相關字樣的宣傳物料。

​不過，心有不甘的余承東當晚也在華為內部論壇留言疑似回應此事，他寫道，「這個時代變了，這只會讓我們更加艱難！若干年後，大家都會看明白的！留給時間去檢驗吧！」、「對一個行業，只有深入洞察，深刻理解，才能把握住正確的方向！標記一下，若干年後再來看吧！」。

​在4月1日的中國電動汽車百人會上，余承東首次在公開場合回應問界更名時說道，「本來我們希望以問界，作為跨界合作的品牌，所以我們把它前面加了華為，結果這兩天，我們公司又說要把華為去掉，在媒體上炒得沸沸揚揚。」

​余承東表示，只是想將「華為問界」作為一個生態品牌，讓消費者選擇時不是很困惑，「現在是賽力斯生產，馬上會有奇瑞、北汽和江淮也會生產華為整套解決方案（智選車模式）的車出來，如果都採用不同的品牌去營銷、服務和零售的話會很複雜，投入成本很高。」

余承東稱，「把華為加上去以後，我們公司有些領導有不同的意見，因此我們又出了個文件，把華為給取消掉。實際上本質沒有改變，是想做一個問界的生態品牌，共同打造系列化車型。」

​華為的汽車業務目前還處於高投入低產出的狀態。余承東在上述論壇演講時透露，華為汽車領域每年的投入差不多有100億元人民幣，直接研發人員有7000多人。而根據華為年報披露的數據顯示，智能汽車解決方案BU去年實現收入21億元，佔華為總營收的比例僅為0.3%。

​另一邊，小米汽車預計明年上半年量產，此前創始人雷軍稱小米造車進展超預期，並已經順利完成冬季測試。目前，小米汽車的高管團隊主要由小米集團內部調任，此外小米還從外部引入了原寶馬i品牌外觀設計師李田原、原北汽極狐總裁於立國等高管。今年2月，從上汽通用五菱跳槽至小米汽車擔任營銷負責人的周鈃已經離職，從加入到離開僅7個月。