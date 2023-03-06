小米汽車研發進度超出預期　雷軍發豪語：2024上半年實現量產

▲小米創辦人雷軍在大陸全國人大北京團全體會議上分享小米造車的進度。（圖／翻攝微博）

記者魏有德／綜合報導

小米創辦人、董事長兼CEO雷軍昨（5）日在大陸全國人大北京團全體會議上透露，小米造車進展順利，近期已完成冬季測試，預計明（2024）年上半年實現量產。據了解，小米汽車將是一款純電四門轎跑車，電池由比亞迪旗下的弗迪電池提供，雷達偵測技術來自禾賽科技。

▲雷軍出席北京經開區小米汽車項目簽約儀式。（圖／翻攝微博）

雷軍在今（2023）年的在小米投資者日曾表示，汽車研發團隊已經召集超過2300人，「自己1／2的時間精力都在小米策劃上，1／4的時間在小米手機、IoT以及高端化上。」對於小米汽車的未來目標，雷軍也曾信誓旦旦地指出，「我們爭取15至20年進入世界前五。」

對於小米造車，雷軍在參加全國人大北京團全體會議上分享目前進度，他謙虛地提到，「小米造車在各位領導的高度關心和高度支持下，進展超預期，最近已經順利完成了冬季測試，預計將會在明年上半年實現量產。」

至於外界曾質疑，小米汽車到2024年才能實現量產的時間過晚，雷軍則認為，汽車是一個百年賽道，只要看好汽車產業，任何時候都不晚，「小米在電子、用戶體驗的運維上，電動汽車都在這些點上，因此，小米2024年推出量產車剛剛好。」

