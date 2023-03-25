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小米Q4淨利大減67.3%　盧偉冰看好下半年手機市場好轉

▲▼北京小米總部。（圖／CFP）

▲北京小米總部。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

小米集團24日公布2022年第四季及全年業績，其中，第四季營收660億元，年減22.8%，經調整後淨利潤15億元，年減67.3%。小米在財報中提到，業績下滑主要受到智慧型手機出貨量減少，在全球環觀經濟環境及地緣因素影響下，整體市場需求疲軟。

財報顯示，小米業績下滑主要受到核心智能手機業務影響。去年小米智能手機業務收入為1672億元，年減19.9%，其中四季度收入367億元，年減27.3%。

財報稱，主要由於智能手機出貨量減少，部分被智能手機ASP（智能手機平均銷售單價）增加所抵消。去年出貨量年減20.9%至1.5億台，主要由於受全球宏觀經濟環境及地緣因素的影響，智能手機整體市場需求疲軟。

小米總裁盧偉冰也解釋，業績波動主要受到外部宏觀環境和新競爭策略的影響。首先，地緣政治、海外高通膨和全球的匯率波動等因素在四季度並未產生明顯好轉，其次，小米在去年四季度主動對經營策略進行調整，追求長期、穩健的經營。

▼小米創辦人雷軍。（圖／CFP）

▲▼ 小米創始人、董事長兼CEO雷軍。（圖／CFP）

不過，盧偉冰認為，今年宏觀環境會逐步轉好。在此背景下，小米將會啟動「規模與利潤並重」的新經營戰略，強化風險管控，注重穩健經營。

對於今年手機市場的分析，盧偉冰說，消費復甦可能還需要一定時間，今年上半年，大盤可能還會有同比下滑，但預計在下半年可能出現好轉。小米集團CFO林世偉則對今年市場整體保持樂觀，認為行業競爭格局將會趨於理性，庫存水位將逐步回歸健康。

至於外界最關心的庫存狀況，盧偉冰強調，去年小米庫存水位穩中有降，其中海外渠道庫存水位持續環比下降，清庫存見成效，今年小米的庫存將回到更加健康的水位。

盧偉冰也特別提及了ChatGPT，他說，小米採用多技術路線並行探索AI大模型的落地，ChatGPT的成功給了小米很大信心驗證了這個方向的正確性，目前小米的「小愛同學」就是典型的大模型落地場景。

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