不是現任議員、政二代　簡榮宗正式登記國民黨新北⑫選區立委初選

▲律師簡榮宗正式登記國民黨新北立委第十二選區初選。（圖／簡榮宗辦公室提供，下同）

記者陳弘修／台北報導

不是政二代，不是現任議員！律師簡榮宗19日正式登記參選國民黨第十二選區立法委員初選。簡榮宗表示，雖然他不是現任的民意代表，但深耕當地多年，長期投身公益，沒有派系利益的問題，是唯一能開拓傳統國民黨以外票源、吸收中間選民的候選人。

簡榮宗今天在年輕團隊的陪同下，前往市黨部登記參選。新北市第十二選區（汐金萬瑞平雙貢）。傳統上，這個選區的政治版圖是藍略大於綠，新北市長侯友宜去年選舉得票率也大勝對手，不過，就現任五席議員來說，綠營人數仍較國民黨籍議員多，因此提名人選至為關鍵。

對於此次爭取國民黨提名對戰民進黨現任立委賴品妤，簡榮宗也直言，他是能夠開拓傳統國民黨以外票源，吸收中間選民的候選人，唯有如此，國民黨才能夠在立委及大選中勝出。

簡榮宗說，他深耕基層，但不是現任的民意代表，所以沒有既存的包袱，自己也長期投身公益、與人為善，沒有因為派系而幫誰或不幫誰。

除了律師專業，簡榮宗目前本身也是跨境創新創業交流協會榮譽理事長、義消大隊顧問團長，他表示，自己長期輔導年輕人創新、創業，是少數國民黨人士獲邀擔任創業比賽導師、評審的專家，所以他知道年輕人在想什麼，需要什麼。另外，他跟打火兄弟、義消防宣姐妹們長期來在地方上也一起努力，深信這些不分黨派的各行各業的人士，都是他堅實的後盾。

談到國民黨要立委勝選、中央重返執政，需要擴大支持。無論是中間選民或非綠陣營，都需要能夠開拓票源的候選人，簡榮宗也強調，翻轉七星、民生優先，「我準備好了」，懇請七星鄉親接到電話民調時大聲說出：「唯一支持簡榮宗！」