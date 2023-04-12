　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「堅偉」大戰越演越烈！　王世堅發自拍照喊：施壓與攻擊都沒在怕

▲▼民進黨台北市議員王世堅。（圖／記者陳家豪攝）

▲民進黨台北市議員王世堅。（圖／記者陳家豪攝）

記者詹宜庭／台北報導

民進黨台北市議員王世堅與友誼連線立委何志偉，兩人爭取黨內立委初選提名，競爭越演越烈。王世堅12日透過臉書發文表示，有支持者擔心「某些人」用片面的、扭曲的資訊，以及買大量業配新聞攻擊他，他要大家放心，過去到現在面對財團、銀行家跟政客的施壓與攻擊他都沒在怕，監督也沒有因這些抹黑就手軟。

近期才開始使用智慧型手機和社群網站的王世堅，今日在臉書上發文並附上一張自拍照說，他自拍了好幾張照片，但怎麼拍都覺得哪裡不對勁、不好看，專心拍照就忘了笑，大嘆「自拍真的是一門藝術！我挑了一張拍得不錯的，大家覺得如何？還可以嗎？」

王世堅表示，對於有支持者擔心「某些人」用片面的、扭曲的資訊，以及買大量業配新聞攻擊他，他要大家放心，過去到現在面對財團、銀行家跟政客的施壓與攻擊他都沒在怕，而他的監督也沒有因這些抹黑就手軟。

王世堅指出，他擔任議員時，經歷了前台北市長馬英九、郝龍斌、柯文哲，就算馬英九與柯文哲當年風頭正盛、紅極一時，他仍是逆風敢言，照樣「打馬、屠龍、砍活寶」，因為他堅守台灣價值與理念，不看風向說話。

「講這些又太嚴肅，我還是繼續跑行程跟學自拍好了。」王世堅話鋒一轉，幽默分享道，他問幕僚要不要學大家修圖再上傳？但幕僚竟回「看不出來差別啦！」

該貼文發出後也吸引千名粉絲按讚，有網友留言「民進黨唯一良心，怎麼拍都帥」、「一樣是選民眼中最正義敢言的堅哥」、「堅哥要看鏡頭啦」，高雄市議員黃捷也留言說「下次教世堅哥怎麼開美肌。」

▼王世堅自拍。（圖／翻攝自Facebook／王世堅）

▲▼王世堅自拍。（圖／翻攝自Facebook／王世堅）

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
快訊／路透：北京計畫3天對台設禁航區
勞動部長動怒離場！　「我不幹了可以吧」
硬拉《原子少年》成股東　女老闆破產欠債墜樓亡
快訊／大陸宣布對台灣貿易壁壘調查　涉及2455項產品
快訊／民進黨正式提名賴清德選總統　14立委初選區激戰
快訊／周孝安才離婚秒和洋妞摸下體舌吻　陳天仁回應了
幕後／立委表態力挺、侯友宜臉書談國政　1場會議＋這2人是關鍵
大飛酒駕被逮　發聲道歉了
今午後變天！周末雨區更廣　全台濕成「藍番薯」
曾是三大社！明星高中「1社團連倒」　他驚：幾年前還超夯

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

縱容台南成黑金故鄉！　國民黨團要賴清德道歉：把和平當詐騙口號

二回戰！藍推顏寬恒挑戰林靜儀　林稱「好事」：我是最照顧民眾立委

LIVE／民進黨今提名賴清德參選2024總統　兩岸論述受矚目

快訊／民進黨正式提名賴清德選總統　14立委初選區激戰

國民黨第一波立委提名出爐　「費芯戰」初選結果22日才見分曉

幕後／立委表態力挺、侯友宜臉書談國政　1場會議＋這2人是關鍵

LIVE／中共3天派232架軍機、32艘軍艦　國防部公開說明因應作為

藍議員批賴清德「落跑始祖」　民進黨：先把自己鬍子刮乾淨

法艦沿「中線以西」穿台海　他示警不尋常：馬克宏在國內壓力很大

綠營「開殺」羅智強查政治獻金？　本尊笑喊：不是第一次！沒在怕

貨車貪快！違規跨雙黃線迴轉　紅牌重機急煞撞上...送醫不治

長孫賣掉透天！84歲嬤被趕走　整夜睡門口抗議：這房我蓋的

ELLA早知Selina懷男孩　問她關鍵「那一次有到嗎」

啦啦隊外援李多慧來台　大跳應援舞！4/14首登場

囡仔昌之死成絕命設局！ 乾侄被開槍嗆聲音檔曝光

媳婦稱養一輩子卻掌摑　台中嬤要孫還房被駁回

小S被問「大S心情OK嗎？」　一旁「光頭姊夫」機智出來擋

男童學走路突然跳起熱舞　快樂表情＋舞步逗樂旁人

腹肌炸裂片！女神李多慧合體學姊首練舞　球員重訓秒呆看傻

田馥甄猜錯小腰果性別：健康就好！　遭詹仁雄扯「剩她沒生」驚訝回應

縱容台南成黑金故鄉！　國民黨團要賴清德道歉：把和平當詐騙口號

二回戰！藍推顏寬恒挑戰林靜儀　林稱「好事」：我是最照顧民眾立委

LIVE／民進黨今提名賴清德參選2024總統　兩岸論述受矚目

快訊／民進黨正式提名賴清德選總統　14立委初選區激戰

國民黨第一波立委提名出爐　「費芯戰」初選結果22日才見分曉

幕後／立委表態力挺、侯友宜臉書談國政　1場會議＋這2人是關鍵

LIVE／中共3天派232架軍機、32艘軍艦　國防部公開說明因應作為

藍議員批賴清德「落跑始祖」　民進黨：先把自己鬍子刮乾淨

法艦沿「中線以西」穿台海　他示警不尋常：馬克宏在國內壓力很大

綠營「開殺」羅智強查政治獻金？　本尊笑喊：不是第一次！沒在怕

螢火蟲季報到！南投縣府推白天訪觀光工廠、晚上賞螢趣優惠

雙薪150萬！夫妻有200萬「卻想信貸買房」　眾見1原因搖頭了

華航乘客「身體不適」傳急救不治　延後旅客下機時間

快訊／路透：北京計畫16日起對台設禁航區

OL車震人夫嬌喊：咬到血流成河　正宮見鹹濕對話崩潰提告

遺書嘆「無法再教學」！淡大教授飽受腦病變所苦　醫曝高風險族群

勞動部長許銘春動怒離場！　「我不幹了可以吧」

縱容台南成黑金故鄉！　國民黨團要賴清德道歉：把和平當詐騙口號

重回郵局盜領「還刷儲金簿」　名列車手名冊...囂張女騙徒被逮

子瑜穿婚紗宣告「這一天終於來了」　練1動作太軟萌，成員都姊姊微笑

爆乳按摩女直擊！北市養生館藏春色　加500元享「抓龍根」服務

政治熱門新聞

「全法國都在討論台灣！」　駐法代表震撼

內湖驚爆15槍掃射槍擊案　蔣萬安怒：絕不能容忍

台積電高雄廠生變！美女議員：房價已爆

台積電高雄設廠傳延後　陳其邁：投資不變！

「朱侯郭」比一比！　黃暐瀚曝「這人」最強嘆：可惜沒政治魅力

徐巧芯政見發表會來了！日期曝光

影射何志偉？　黃承國：大金牛掃了嗎

法艦沿「中線以西」穿台海　他示警不尋常：馬克宏在國內壓力很大

民進黨正式提名賴清德　14立委初選區激戰

譴責中共環台軍演　許淑華：嚴重威脅區域和平

郭台銘今上午赴日　拼藍營總統提名

遭控「黃承國小三」　她發懸賞金擷證據：再亂放話就提告！

幕後／立委表態力挺、侯友宜臉書談國政　1場會議＋這2人是關鍵

LIVE／綠今提名賴清德選總統　兩岸論述受矚

更多熱門

相關新聞

黃承國暗諷「大金牛」　何志偉3問「為什麼」：我以為對手只有1人

黃承國暗諷「大金牛」　何志偉3問「為什麼」：我以為對手只有1人

民進黨資深台北市議員王世堅挑戰綠色友誼連線立委何志偉連任，選情越演越烈，英系中常委黃承國12日透過私人臉書意有所指地表態「忍無可忍」，還暗諷「全黨都知道的『大金牛』掃了嗎？」民進黨立委何志偉則三問「為什麼？」何指出，自己以為對手只有一個人，沒想到還真的不是，在這邊汙衊、支持者的家門口被破壞、家人被攻擊，真的很不樂見。

劉世芳放棄連任誰接棒　陳其邁親替「這局長」回絕

劉世芳放棄連任誰接棒　陳其邁親替「這局長」回絕

劉世芳個人因素退選　綠委點名3人可能徵召

劉世芳個人因素退選　綠委點名3人可能徵召

遭控「黃承國小三」　她發懸賞金擷證據：再亂放話就提告！

遭控「黃承國小三」　她發懸賞金擷證據：再亂放話就提告！

影射何志偉？　黃承國：大金牛掃了嗎

影射何志偉？　黃承國：大金牛掃了嗎

關鍵字：

王世堅何志偉2024立委自拍

讀者迴響

熱門新聞

周孝安喇舌洋妞「激情畫面全被拍」！

張家界集體跳崖內幕！　死前均服50克毒藥「3克就致命」

珊瑚恐成颱！午後變天　全台周末雷雨

《模仿犯》讓永和南清宮爆紅！廟方揭「擲筊驚人結果」

手機突收「要繳2880元」　全場傻：我也收到了

開公司培訓藝人破產欠債挨告　商演女強人墜樓亡

陰莖「超過這長度」就正常　醫：粗度才重要

獨／腹肌炸裂！李多慧合體學姊首練舞

靜宜女大生不回台原因曝！竟怕害到男友

賈瞳瞳涉約砲詐騙　鐵工男提告結果曝

2波全台變天　「雨更大」時間曝

台東漁民捕獲50尾地震魚！專家曝原因

即／淡江大學前副校長墜樓！12F直墜地面身亡

即／62歲淡大前副校長墜樓亡！原因曝光

最危險體位！男子做一半「陰莖爆血」斷掉

更多

最夯影音

更多
貨車貪快！違規跨雙黃線迴轉　紅牌重機急煞撞上...送醫不治

貨車貪快！違規跨雙黃線迴轉　紅牌重機急煞撞上...送醫不治
長孫賣掉透天！84歲嬤被趕走　整夜睡門口抗議：這房我蓋的

長孫賣掉透天！84歲嬤被趕走　整夜睡門口抗議：這房我蓋的

ELLA早知Selina懷男孩　問她關鍵「那一次有到嗎」

ELLA早知Selina懷男孩　問她關鍵「那一次有到嗎」

啦啦隊外援李多慧來台　大跳應援舞！4/14首登場

啦啦隊外援李多慧來台　大跳應援舞！4/14首登場

囡仔昌之死成絕命設局！ 乾侄被開槍嗆聲音檔曝光

囡仔昌之死成絕命設局！ 乾侄被開槍嗆聲音檔曝光

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/18(二)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面