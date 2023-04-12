「堅偉」大戰越演越烈！　王世堅發自拍照喊：施壓與攻擊都沒在怕

▲民進黨台北市議員王世堅。（圖／記者陳家豪攝）

記者詹宜庭／台北報導

民進黨台北市議員王世堅與友誼連線立委何志偉，兩人爭取黨內立委初選提名，競爭越演越烈。王世堅12日透過臉書發文表示，有支持者擔心「某些人」用片面的、扭曲的資訊，以及買大量業配新聞攻擊他，他要大家放心，過去到現在面對財團、銀行家跟政客的施壓與攻擊他都沒在怕，監督也沒有因這些抹黑就手軟。

近期才開始使用智慧型手機和社群網站的王世堅，今日在臉書上發文並附上一張自拍照說，他自拍了好幾張照片，但怎麼拍都覺得哪裡不對勁、不好看，專心拍照就忘了笑，大嘆「自拍真的是一門藝術！我挑了一張拍得不錯的，大家覺得如何？還可以嗎？」

王世堅表示，對於有支持者擔心「某些人」用片面的、扭曲的資訊，以及買大量業配新聞攻擊他，他要大家放心，過去到現在面對財團、銀行家跟政客的施壓與攻擊他都沒在怕，而他的監督也沒有因這些抹黑就手軟。

王世堅指出，他擔任議員時，經歷了前台北市長馬英九、郝龍斌、柯文哲，就算馬英九與柯文哲當年風頭正盛、紅極一時，他仍是逆風敢言，照樣「打馬、屠龍、砍活寶」，因為他堅守台灣價值與理念，不看風向說話。

「講這些又太嚴肅，我還是繼續跑行程跟學自拍好了。」王世堅話鋒一轉，幽默分享道，他問幕僚要不要學大家修圖再上傳？但幕僚竟回「看不出來差別啦！」

該貼文發出後也吸引千名粉絲按讚，有網友留言「民進黨唯一良心，怎麼拍都帥」、「一樣是選民眼中最正義敢言的堅哥」、「堅哥要看鏡頭啦」，高雄市議員黃捷也留言說「下次教世堅哥怎麼開美肌。」

▼王世堅自拍。（圖／翻攝自Facebook／王世堅）

