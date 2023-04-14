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社會 社會焦點 保障人權

團費沒入公帳...國中生加入管弦樂團不准退出　家長怒：簡直黑道

▲▼高雄市教育產業工會申訴部主任劉亞平。（圖／記者吳世龍攝）

▲有家長向高市教育產業工會投訴，七賢國中把學校當私人補習班。（圖／記者吳世龍攝）

記者許宥孺、吳世龍／高雄報導

高雄市七賢國中遭家長指控，學校疑似假社團名義卻行開設管絃樂補習班之實，每學期繳交6300元團費，有學生中途想退出卻不准。家長還爆料，團費收支竟未納入學校公庫處理機制，而是由私人開立收據，怒批「公然在校內開起私人補習班」。對此，校方澄清，該名學生退團時機正好碰好音樂比賽，事先有和家長溝通，至於收費未納入公庫，則是因樂團陣容龐大需要外聘老師，才會有額外收取團費的動作，明細也有公告讓家長知悉。

一名家長向高雄市教育產業工會投訴，他的小孩就讀七賢國中二年級，自國一時就加入管弦樂團至今，一年多來大多利用中午午休時間練習。小孩升上國二後，覺得課業壓力增加，希望午休時間可以好好休息，以利下午課堂上的學習，因此打算退團，但在與社團負責人（學務處訓育組長）表明退意後，竟被告知，當初有簽訂合約，因此無法退團，讓家長怒批：「此行徑猶如黑道」。

▲家長指控，團費收款人是訓育組長，顯見是私人收據。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲家長指控，團費收款人是訓育組長，顯見是私人收據。（圖／記者許宥孺翻攝）

該名家長上網查詢相關法條，仍質疑午休時間練習管樂不知是否合乎法規，另外，每學期繳交的社團費用，用於支付教師鐘點費及雜支，領取到的收據上收款人簽章卻是林姓訓育組長，顯見是私人收據，而非納入學校公庫，明顯不符合法源依據。

家長也試算，該校管絃樂團每學期收費約39萬7800元，總共約70名學生，一學年就有80萬元，「如此龐大金額，合理嗎？」

▲▼高雄市教育產業工會申訴部主任劉亞平。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄市教育產業工會申訴部主任劉亞平怒批學校竟然開黑店。（圖／記者吳世龍攝）

高雄市教育產業工會申訴部主任劉亞平今(14日)上午衝到市府鳳山行政中心，要求教育局徹查，給家長一個交代。劉亞平怒批，「七賢國中假設團知名，竟然把學校當補習班，竟然開店，還開黑店，行為猶如黑道！」

劉亞平說，校長解釋，老師的鐘點費太高，所以不能依法納入公庫管理，由學校人員自己印收據收錢，學生想要退出，還被說不行，加入就不能退出，「加入黑道可以退出，加入七賢國中管弦樂團不能退出也不能退錢，這是什麼道理？」一學年收了將近100萬，卻沒有公庫管理，沒有帳目清冊，「這不是圖利嗎？」

▲七賢國中學務處主任黃彥樺。（圖／記者吳世龍攝）

▲七賢國中學務處主任黃彥樺。（圖／記者吳世龍攝）

七賢國中學務處主任黃彥樺表示：「小朋友是熱愛音樂才會參加管弦樂社團，若想要退出，我們一定會有退款機制，之前也有類似案例，但這次的小朋友提出退團時機，正好碰上要參加音樂比賽和7月的音樂會，校方與家長達成的協議是等到音樂會結束後再退團，讓小朋友的音樂生涯有美好的句點，再專心顧好課業。」

校方表示，樂團除了利用社團時間練習外，也會利用午休、假日時間，但不是每天午休都練習，這也是希望在比賽、音樂會得到更好的表現。

至於家長質疑收取團費未納入公庫部分，校方解釋，樂團成立需要非常多老師，如果以學校目前的陣容是不可能囊括所有樂器，因此需要外聘老師利用課後時間指導，因此家長後援會為聘請更多優質老師，所以才會有額外收取費用的動作，「跟學生收的錢，一部分是一定入公庫，後援會那邊是有另外的收取和支付機制，後援會也會定期公告明細讓家長知悉」。

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