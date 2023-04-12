國小合唱團唱陸統戰歌曲！藍綠委皆喊要查　他狠批：校長沒判斷力？

▲敦化國小大門。（圖／記者崔至雲攝）



記者杜冠霖／台北報導

台北市敦化國小合唱團應邀參加校外單位合唱對岸統戰歌曲《我們同唱一首歌》，參與MV拍攝，甚至成為中國福建電視台今年春節晚會節目。對此，民進黨立委張宏陸12日表示，小學生沒有錯，政治不能進入校園，如果事件屬實，錯在校長跟校方單位，校長應該負起最大責任，這樣的判斷力都沒有、沒有資格擔任校長。

張宏陸表示，小學生沒有錯，政治不能進入校園，如果事件屬實，錯在校長跟校方單位，跟小孩子完全無關，應該盡快處理，不該讓這種事情發生。

張宏陸解釋，這首歌曲本來就被認為統戰歌曲，讓小孩子在不知情情況下做這件事情，對未來成長受到很大影響，校長應該負起最大責任，這樣的判斷力都沒有、沒有資格擔任校長。

張宏陸指出，中共無所不用其極滲入台灣，影響台灣人民思想，但身為校長應該有責任判斷這件事是否可行，主政者跟主管機關應該要有防範滲透準備，而非事情發生了就推卸責任。

國民黨立委李德維表示，自己個人看法很簡單，到底是兩岸交流還是被統戰要好好瞭解，而非一下子就扣上統戰帽子，到底是哪個單位邀請？錄製內容為何？怎麼核定？都必須好好瞭解，不諱言有執政黨議員挑毛病，北市教育局跟敦化國小都應該說明清楚。

對此，台北市教育局回應，敦化國小合唱團在年初時收到福建電視台錄製歌曲MV，屬學生交流活動，與政治活動無關，為免學生單純的交流活動被曲解，學校並於錄製前與電視台溝通，分配歌詞唱段，選擇適合演唱的歌詞後方才接受邀請，另因受疫情因素影響，學生並未實際至福建錄製節目，剪輯後影片若造成誤解，亦非學校本意。

敦化國小校方也發布新聞稿說明，學校多年來辦理學生文化交流活動，疫情期間持續以線上方式推動，增加學生不同的學習經驗，本次活動通知、說明及錄音、錄影期程均完整告知家長知悉，學校並未收到家長不同意的反映。但原本單純交流活動，經新聞報導與本校「讓教育回歸教育」初衷有落差，造成外界困擾，對此深感遺憾。