北市高中教師聯合甄選今登場　到考率逾95%「成績下周五公告」

▲北市高中等學校正式教師聯合甄選筆試今天登場。（圖／北市教育局提供）

記者許敏溶／台北報導

台北市112學年度市立高中等學校正式教師聯合甄選筆試今（15日）登場，共有3800餘人報考，超過3700人到考，到考率超過95%，北市教育局表示，筆試試題及參考答案在今晚6時以後公告，筆試成績則在下周五（21日）下午6時後公告在網站，筆試成績一律於報名系統查詢，不另寄發成績單。

北市市立高中等學校正式教師聯合甄選筆試，今天在西松高中、內湖高中、南湖高中、育成高中及松山家商舉行，今年普通型高中筆試共3554人報名，實到3412人，到考率為96%，技術型高中筆試共315人報名，實到301人，到考率為95.56 %，整體而言，兩者到考率超過95%。

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北市教育局表示，今天筆試試題及參考答案，今天下午6時後，公告在北市政府教育局網站最新消息、教育部全國高級中等以下學校教師選聘網，請應考者逕至網站下載；筆試成績將則在下周五下午6時後公告在上述網站，筆試成績一律於報名系統查詢，不另寄發成績單。

若普通型高中應考者對筆試公告試題及參考答案有疑義，北市教育局提醒，必須在明天（16日）上午8時至中午12時，填寫「筆試試題答案疑義表」，以傳真方式向北市立陽明高中提出，並以電話確認，未以電話確認者及逾期者不予受理；技術型高中應考者對筆試公告試題及參考答案有疑義，同樣得在明天上午8時至中午12時，填寫「筆試試題答案疑義表」，以傳真方式向台北市立松山家商提出，並以電話確認，未以電話確認者及逾期者不予受理。

北市教育局指出，筆試成績複查請在4月24日（星期一）上午9 時至中午 12時檢，附國民身分證、准考證證、成績複查申請表及複查費100元整，親自至承辦學校（陽明高中、松山家商）申請，逾期或證件、表件不齊、程序不合者，不予受理。