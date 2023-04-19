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攝理教教主製變態「裸女俑」　正妹全身塗石膏！下體還特別處理

攝理教教主製變態「裸女俑」，正妹真人全身塗石膏險窒息！下體還做「特別處理」。（翻自《NEWS 1》）

▲攝理教教主製變態「裸女俑」，正妹真人全身塗石膏險窒息。（翻自《NEWS 1》）

圖文／鏡週刊

南韓邪教攝理教教主鄭明析再被爆出惡行，他不僅在服刑期間持續「選妃」，還製作「裸女俑」，讓真人全身塗石膏製作，一度讓受害人差一點窒息，而且連下體也不放過，堅持做出「生殖器的形狀」。

南韓MBC電視台《PD手冊》在18日播放的節目中，以攝理教為主題，並特別訪問到一名前女信徒。該名女信徒指稱，鄭明析對身高170公分以上的正妹情有獨鍾，還會進行「特別管理」。即便鄭明析因案子坐牢，教會仍會定期為正妹拍攝性感照，送進牢中供鄭明析選妃，然後鄭明析就會從這一堆照片中選出「明星」，並讓教會安排讓「明星」對他探監。

鄭明析(左)製作變態「裸女俑」，鄭祖恩(右)是幫兇。（翻自《NEWS 1》）

節目指出，這些所謂的「明星」，包含外國人在內超過1000人，她們都成為鄭明析的玩物。其中較特殊的就是這位受訪的女信徒，該名女信徒說，她除了被選為「明星」，某天鄭明析的得力助手、教會的二號人物「鄭祖恩」（本名金智善）告訴她：「這是教主給妳的特別機會。」然後讓這位女信徒去找另一名傳道人員。

但女信徒抵達指定地點後，除了被要求把全身的衣服脫光光，就在裸體的狀態之下，她開始被塗上石膏。女信徒回憶，當時幾乎所有毛孔都被堵住，她完全不能呼吸，一度感覺快要窒息「過不久我昏了過去」。之後傳道人員開始拆石膏，這時女信徒也才發現，自己呈現「腳開開」的姿勢，生殖器完全一覽無遺，這些傳道人員也正在對她的下體進行「特別處理」，要做出特別的「石蓮花」模具。

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