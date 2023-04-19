麻生太郎：打造能戰自衛隊因應「台灣有事」　修憲是不可避免的

▲麻生太郎表示，必須打造能戰自衛隊因應「台灣有事」。（圖／取自日本防衛省・自衛隊推特）

文／中央社

日本執政黨自由民主黨副總裁麻生太郎昨天在演講時提到包括北韓發射飛彈和台灣有事（兩岸衝突）等日本周邊安保環境發生變化指出，若不打造能作戰的自衛隊，日本的存續將有危險。

日本共同社報導，麻生昨天在福岡市舉行個人募款餐會上演講時提到有必要加強自衛隊體制。

他表示，北韓發射彈道飛彈、可能出現「台灣有事」（兩岸衝突）等，日本周邊的安全保障環境起變化，狀況已有別於從前，如果日本不將自衛隊改造成能作戰的自衛隊，日本的存立趨於危險。

麻生說：「要強化自衛隊體制的話，修憲是不可避免的。」他強調，雖然待解決的課題很多，但要實現目標（加強自衛隊體制）是政府及執政黨的工作。

▲麻生太郎強調，要強化自衛隊體制的話，修憲是不可避免的。（圖／達志影像／美聯社）



日本正在舉行統一地方選舉，前半段選戰已於4月9日舉行9道府縣知事及6政令市長選舉投開票作業，自民黨確保取得過半席次；後半段選戰4月23日舉行投開票。

鑑於自民黨在前半段選戰取得過半席次，麻生認為，日本政府增加防衛費（國防經費）、擁有反擊能力的方針已漸漸獲得選民支持。在首相岸田文雄執政下，日本正努力加強國防能力。

現年82歲的麻生太郎2008年至2009年間擔任首相，2012年12月至2021年10月擔任副首相兼財務大臣，2021年10月8日就任自民黨副總裁。