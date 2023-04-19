共軍測量艦現蹤台灣東部外海　穿越日本離島北上

▲共軍測量艦18日清晨出現在台灣東部海域。（圖／翻攝自推特／防衛省統合幕僚監部）

中央社東京19日綜合外電報導

日本防衛省統合幕僚監部（類似國防部參謀本部）4月18日公布中國海軍艦艇動向，一艘共軍測量艦同日清晨5時左右，經台灣東方海域朝東北方航行，穿越日本兩座離島北上。

這艘測量艦從台灣東方海域航行通過日本沖繩縣與那國島與西表島間鄰接區北上，接著再航行經過釣魚台列嶼釣魚台西方約70公里海域。

防衛省派遣第一海上補給隊的淡海號補給艦，負責警戒監視及情蒐任務。

中國海軍測量艦今年2月曾進入日本鹿兒島縣屋久島周邊的日本領海。防衛省表示，中國海軍測量艦2022年曾5度在日本領海內航行。測量艦一般任務被認為是為潛艦航行調查海底地形。

領海是從沿海起算約22公里內海域，鄰接區則是領海外側起算約22公里內海域。根據聯合國海洋法公約，外國船舶在未從事軍事及經濟等活動可「無害通過」他國領海，但不包括調查海底地形。

另外，日本海上自衛隊4月17日晚間11時左右，發現8艘俄羅斯海軍艦艇經北海道禮文島西方約80公里海域朝東北方航行，並在17日到18日間通過北海道北側的宗谷海峽朝東航行。

這8艘俄艦包括2艘無畏級驅逐艦及6艘飛彈護衛巡邏艦。

防衛省派遣海上自衛隊第2航空群的P-3C反潛巡邏機，及第一飛彈快艇隊的若鷹號飛彈快艇，負責警戒監視及情蒐任務。