被何志偉告誹謗！莊瑞雄嗆回家找爸媽　「多少立委想開除你？」

▲莊瑞雄時事回應。（圖／記者陳煥丞攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨台北市第二選區（士林、大同）立委初選越戰越激烈，立委何志偉、市議員王世堅連日隔空交火，何志偉18日更提告王世堅、立委莊瑞雄誹謗。莊瑞雄痛批，招架不住以後，就回家找爸爸媽媽還告到法院，一路攻擊再說別人抹黑，「有人聽得下去嗎？我還懶得抹黑、抹紅你，胸無點墨、接受別人一點檢驗就喊抹黑。立法院多少不同派系的立委想把你開除？」

莊瑞雄表示，黨內初選就像比武一樣，招式比劃比劃就好，如果這樣都招架不住，那以後怎麼面對國民黨跟中國？招架不住以後，就回家找爸爸媽媽還告到法院，這不是一個成熟黨員的態度，自己並非這次選舉的主角，只是講到我、我自然要回應。

莊瑞雄痛批，何志偉一路以來發動攻擊，卻到處講別人抹黑、抹紅他，他對黑道議題窮追猛打，讓社會大眾檢驗是好事，民進黨中央也用排黑條款回應，誰都可以來檢視王世堅，包含國民黨也是，但由何志偉說出口，自己作為前北市黨部主委難以苟同，那麼多黑道誰引進民進黨的？就是何志偉家族。這些人跟你一路在打選戰，現在沒有同掛就說人家是黑道，情何以堪？

莊瑞雄也舉國民黨立委羅明才為例，他表示，對羅明才很不好意思，畢竟他那麼謙虛、努力在政壇打拼，但他會指控誰是黑道嗎？有些人就不適合談這個議題，自己沒辦法看王世堅孤伶伶被人格摧毀，這是初選欸！

莊瑞雄指出，自己沒有抹黑他，講的內容句句屬實，也沒有人抹紅他，道理很簡單，萬一國民黨總統候選人是鴻海創辦人郭台銘，對於他在中國的企業問題，不是只有民進黨會檢驗、社會大眾也會，連郭台銘都不會說這叫抹紅，好好回答就好了。

莊瑞雄喊話，「我不是主角，但我是王世堅的兄弟！」 他痛批，哪有人這樣打選戰的？一路攻擊再說別人抹黑抹紅，「有人聽得下去嗎？我還懶得抹黑、抹紅你，胸無點墨、接受別人一點檢驗就喊抹黑，但這叫路見不平、氣死閒人，何志偉的做法不是民進黨支持者可以接受的。」

莊瑞雄痛批，陳時中在選舉的時候，何志偉幹了多少好事？偷偷把要給陳時中的畫放在廢棄物回收的地方、讓媒體延燒，讓蔣萬安跟黃珊珊陣營找到機會攻擊，還裝聾作啞、躲起來，影片出來後才開始追究是誰放出去的，但支持者在意的是究竟是誰在陷害自己的同志？立法院多少不同派系的立委喊話把你開除？

莊瑞雄痛斥，一個發動攻擊的人到處說人抹黑，當台北市民都這麼笨？不要這樣就招架不住，後面還有國民黨對民進黨候選人的檢驗跟攻防，面對質疑就要回應，而不是惡人先告狀、顛倒是非，做人要有基本道理跟原則，行事要光明磊落，「什麼事情都是你對，天底下哪有這種事？你們家有錢，你罵人大家就不能還口嗎？」

媒體也追問是否反告？對此，莊瑞雄表示，不用啦！比劃比劃而已，沒那麼嚴重，而且誣告罪本來就是公訴，檢察官也懶得理這些，知道告的人是要炒新聞，「擺兩個律師又怎樣？我也是律師，不用浪費司法資源，亂告就是誣告。」

至於若由何志偉出線，是否會支持？莊瑞雄直言，誰出線自己都給他拍手，這是民進黨人的基本素養，屏東也過初選，輸的人就要光明磊落、祝福人家，自己一定是如此，黨內這些攻防只是招式比劃，這樣就招架不住、哭爹叫娘的還要上法院，以後怎麼面對競選對手的攻勢？