小貓誤上高架橋…動保員爬6米長梯高空救援！牠獲救後胃口超好

▲ 貓咪困在高架橋上，動保員爬長梯急救援 。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

新北市三重光復路及新北大道口高架橋橋墩上日前有1隻貓受困，貓咪又餓又累、害怕得直發抖，動保員獲報，不畏艱難，架起6米長梯攀上去救援，貓咪成功獲救後，動保員趕緊為小貓吃罐頭，小貓餓了很多天，胃口很好，吃了許多罐頭，目前動保處已完成結紮注射完疫苗及體內外驅蟲，於五股動物之家等待有緣人認養。

民眾日前通報，有一隻受困於橋墩貓咪急需救援，五股動物之家動保員蘇容廷獲報前往現場，發現位在3層樓高的貓咪瑟瑟發抖，蘇容廷只好使用誘捕籠，但由於高架橋高度太高，經過幾番波折上下樓梯皆無功而返，所幸，貓咪隔天進入誘捕籠，成功救援。

五股動物之家獸醫師林洋演檢查，這隻玳瑁貓稍微脫水，表情緊張，但還是願意親近人，獸醫師已經完成結紮及打疫苗，非常健康。動保員蘇容廷表示，沒想到一早就遇到這個困難的救援，最後跟同仁合作順利救下貓咪，希望牠將來能找到幸福的家，目前該貓咪收容在新北市五股動物之家等待有緣人來認養牠。

新北市動保處表示，新北市是友善動物城市，若民眾發現流浪動物需要救援，可撥打24小時動物救援專線29596353或是1959全國動物救援專線，將派員前往救援，確保動物安全免於遭受危難，讓需要救援的動物都能成功脫困，下次民眾如果看到身穿紅色背心的動保處管制人員執勤，請不吝多給默默付出辛勞的動保員鼓勵及掌聲，希望大家能夠一起守護動物，愛護動物。