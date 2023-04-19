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改不掉！他上廁所習慣「1姿勢」　遭全場開轟：最討厭這種

▲上廁所玩手機。（圖／翻攝自Unsplash）

▲原PO上廁所的姿勢惹怒一票人。（示意圖／Unsplash）

網搜小組／鄺郁庭報導

實在太危險了！有網友日前貼出自己上廁所的方式，「從小習慣都這樣，改不過來。」就有人驚呼，「這超危險！受力不均可能造成馬桶破碎，然後你的屁股就準備開花了。」一票人則不禁開轟，「就是有你這種上廁所方式，公廁才都是一堆腳印==」、「最討厭這種，上完還不把腳印擦乾淨。」

一位網友在Dcard發問，「有人上廁所的姿勢是這樣嗎？」文中表示，「從小習慣都這樣，改不過來，有人跟我一樣的姿勢嗎？」並附上一張在馬桶上蹲踞的示意圖。

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看到貼文後，雖然釣出不少人+1，但也有網友馬上警告，「這樣很危險」、「小時候在網路上看血腥圖片，有人這樣坐馬桶，結果馬桶崩掉，屁股直接割爛，這輩子就不曾再把腳踩在馬桶上了」、「超危險的，馬桶遠比你想的容易破掉」、「真的勸你不要這樣，哪天馬桶破掉，往你屁股刺下去，輕則皮肉傷、重則殘廢。」

還有一票忍不住氣罵沒水準，「拜託你不要在公共廁所拉屎……如果你這樣蹲公共馬桶，有夠缺德跟噁爛」、「公共廁所馬桶坐墊後端，有時被炸的一堆屎，就是你這種坐姿的」、「超不爽，趕著要去上廁所，結果看到馬桶上的腳印，真的會超懷疑人生。」

事實上，家醫科醫師陳欣湄曾在《健康2.0》分享，有時外面的馬桶是坐式，導致女生上廁所意願不高，或是出現錯誤的上廁所姿勢。其中，有2個蹲廁所姿勢是錯的，但不少人都會這麼做，包括她自己有時也無法避免，一是「半蹲」、二是踩在馬桶上採「蹲踞」姿勢。

陳欣湄說，有研究曾統計，這兩種蹲姿上廁所，會使骨盆腔較緊，腹部也會出現緊繃狀態，導致排尿不順。除了導致尿流速減少約20%，殘留尿液平均也會多了149%，很可能讓骨盆底肌失調，膀胱無法順利排空，造成解尿不順、疼痛，甚至出現泌尿道感染。

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廁所馬桶蹲踞Dcard

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