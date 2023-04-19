太詭異！「一票爆乳大軍」突湧入IG限動　網狂喊+1：被攻陷了

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友最近發現，經常有「一整群乳房大軍」觀看她的IG限時動態；重點是，那些帳號並非好友，她也完全沒有追蹤相關帳號。對此，許多網友也遇到相同情況，直呼「我也是！超煩」、「我的追星帳也一堆」。

女網友在Dcard發文求問，「請問公開帳號的大家，最近也有遇到這樣一整排的乳房大軍湧入觀看嗎？我也沒有追蹤任何跟乳房有關的帳號啊！」

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不解的原PO將螢幕畫面錄下，只見她點開IG限動瀏覽者，結果往下狂滑了足足18秒，仍看不到盡頭，而那些帳號清一色是巨乳、比基尼、身材姣好的辣妹照。

▲大批爆乳大軍湧入觀看。（圖／翻攝自Dcard）

對此，網友們紛紛回應，「我也是，最近一堆乳房大軍來看限時，而且他們明明沒追蹤我，卻能比有追蹤的人還更早點進來看，我的帳號只是個追星帳，她們是來跟我一起看男人的嗎」、「平常會按我限時動態讚的人只有奶子大軍」、「我會有一兩個，還會按我限動愛心」、「最近往下滑也一大堆奶子大軍」、「當奶子大軍比自己的朋友還關心妳」。

另外，也有人熱心提醒，「小心被盜照，最近超多假帳號出現，尤其是公開粉絲又很多的人，然後每個自介都打『這裡放了我18禁的內容』。」