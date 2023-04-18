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他搭電梯「最怕碰到馬尾妹」　淚嘆：侮辱性極強！原因戳笑一票人

▲▼電梯。（圖／記者許力方攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者許力方攝）

網搜小組／周亭瑋報導

一名男網友發文表示，從小到大搭電梯，最怕碰到綁馬尾的女生，由於他身高不高，經常被路人的馬尾甩到臉部，不禁崩潰直呼「這世界已經對矮男夠不友善了，請不要二次傷害。」幽默自嘲地口吻戳笑不少人，PO文也釣出其他苦主，表示真的挺痛的。

網友在Dcard提到，他身高152公分，從小到大搭電梯，經常會被綁馬尾的女生甩到臉，只要人家一轉頭，遭殃的就是他，且大概都是掃在眼睛的位置，「請妳們搭電梯時，注意後面有沒有比妳們矮的人。」

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他接著自嘲，「這世界已經對矮男夠不友善了，請不要再用這招二次傷害，傷害性不大，侮辱性極強，矮男也是人，尊重、友善、包容。」

▲綁馬尾。（圖／記者曹悅華攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

沒想到，PO文一出戳笑不少網友，大家紛紛回應，「哈哈哈哈哈，對不起，但我才157公分，應該是沒有傷害過別人」、「有點慘！要不要戴眼鏡保護一下眼睛」、「我168，真的動作大一點很容易甩到別人，綁辮子變扎實甩到人更痛」、「馬尾掃到眼睛好痛」、「一堆沒洗頭的，很噁欸」、「綁馬尾的也可以是男森啊」、「下次預防性先抓住馬尾」。

另外，也有人留言安慰原PO，「往好處想，至少你可以不用當兵」、「你講話很有趣欸！應該是個風趣的人」；還有其他苦主心有戚戚焉，直言「身為145的我，搭電梯時很怕高的人看我的頭頂，每次都好焦慮」、「身邊都女生常常被甩到，真的挺痛」。

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