環南市場被指控「超收上百萬電費」　林勝東持會議紀錄澄清

▲應曉薇舉辦環南綜合市場自治會澄清記者會。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

環南市場自治會長林勝東日前被指控，領導的自治會決策黑箱、帳務不清，不但超收電費單月達上百萬元，甚至浮報紅酒支出；有自稱環南市場攤商的人18日帶連署書遞狀北市府，而林勝東19日則在台北市議員應曉薇的陪同下召開澄清記者會，說明有依照規定請幹事收取個攤商使用電費，並存入自治會帳戶。

自稱環南市場攤商的3人，18日上午帶連署書遞狀台北市政府，而應曉薇與林勝東、環南市場自治會成員，以及台北市公有市場自治會長，則在19日上午於台北市議會一樓交誼廳召開澄清記者會，針對日前媒體報導稱決策黑箱、帳目不清等爭議做說明。

林勝東表示，自治會2022年7月29日第15屆第13次代表會議決議，全年統一電價費率每度2.74元，待屆期結算後，如有結餘再回饋給市場業者，本會經公告會議錄後，就依規定請幹事收取各攤商使用電費，並存入自治會帳戶。

針對報導指稱自治會帳目登記的1000支紅酒疑似浮報，一支酒僅500元，而非帳目上每支1000元，林勝東指出，自治會2022年10月辦理台北市環南綜合市場各攤商聯誼餐會活動，並向宏鑫酒窖有限公司購買1000瓶，每1瓶紅酒報價1000元，合計100萬元；該公司提供出銷貨單，並經由代表會決議通過購買及依規定辦理檢據核銷。

林勝東提及，自治會財務報表載列公共關係費包括花籃、奠儀、認桌、公關禮品及公務聯誼費等項目，並均有簽呈及核銷憑證；先前2位攤商對電價溢收事件不實指控毀損自治會名譽及破壞市場攤商和諧，純屬私人狹怨栽贓行為，實在不可取，經代表會決議提告捍衛名譽，但考量市場攤商團結和諧而再跟代表協商是否可以既往不咎，經決議後將保留法律追訴等權力，若再有不實言論檢舉污衊名譽，屆時依法提告訴捍衛自治會清白。

不過，記者會舉行到一半的時候，數名自稱環南市場攤商則站在交誼廳外，並拉起寫有「環南市場林（勝）東坑殺攤商」、「市場處瀆職市長有看到嗎？」等布條，聲稱要進場聆聽並遞交500人簽名的連署書，也質疑自治會會議紀錄收據沒有公布，每天辛苦半夜出來工作，卻被超收花天酒地花掉，但該批人遭警衛攔下無法進場，場面一度火爆。

而林勝東更是在記者會中途衝出交誼廳外，高分貝批評這些人根本沒有台北市戶籍，是新北市民卻到台北公有市場工作；攤商也不甘示弱反擊，拿出連署書要台北市市場處處理問題，但林勝東質疑連署作假，應曉薇也走出交誼廳外出面協調，現場亂成一團。

最後，市場處副處長高群荐表示，市場自治會運作費用為所謂管理費，每個市場收取費用不太依樣，有些市場收每個攤位固定定額，有些則隨水費或電費收取，環南市場是依照流動電價加0.5元作為市場自治會管理費使用，市場處會要求帳戶公開透明，不管跟市場攤商收多少錢，帳目一定要清楚，如有剩餘就回到自治會運作使用。

至於如何查核？高群荐指出，市場處依照法規是備查，財務跟相關會議紀錄在每個月結束，都會公告在市場的公布欄。另外關於攤商稱有500人簽名連署書，高群荐說自己沒有收到500份連署書，手中只有一份2人的聲明書及500人簽名，但得先確定500人簽名是否為環南市場攤商，還是路人甲乙丙丁。