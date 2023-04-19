花蓮試辦6線接駁客運！　洄瀾埔里線滿載金馬號回憶出發

▲試辦首發花蓮-埔里線，滿載民眾回憶出發。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府試辦共6條接駁車路線18日洄瀾埔里線首發梯次正式開駛！報名的民眾紛紛開心上車，迎接這條期待已久的路線。報名參加的民眾提到，這條路線早期有金馬號奔馳的美好回憶，這次能搭上試辦接駁車的首發梯次非常高興也別具意義。

縣府表示，適逢高山花季，為鼓勵65歲以上銀髮族出遊賞花，輕鬆搭乘接駁車享受樂活健康，本路線首發前兩梯次還特別贈送長輩每人盥洗旅行組及花香入浴劑；民眾搭乘時填寫問券，實際回饋意見還能參加抽獎。

花蓮縣長徐榛蔚表示，花蓮縣政府逐年逐步拓展公共運輸路網，涵蓋有花蓮市區、城鄉民行、就學就醫及觀光路線；未來對於新闢路線盼能更精準地貼近民意，所以擬定了6條試辦接駁路線，以實際搭乘的民意反應，來評估花蓮進一步公共運輸交通路網的完善開闢。為廣納民眾實際需求，縣府特別安排車上問券提供民眾回饋意見，鼓勵民眾踴躍提出，還舉辦「填問券、抽好禮」的活動，凡報名參加試辦接駁路線的民眾搭乘時填寫問券，就有機會可以參加抽獎得到7-11價值500元的禮券獎品，徐榛蔚鼓勵鄉親及民眾多多參與，搭乘試辦接駁車記得填寫問券，除了有機會抽獎，更是有機會為自已未來期待路線實際發聲。

▲花蓮縣政府將試辦共6條接駁車路線，限時開駛。

目前花蓮公共運輸的路網已有9家客運公司提供服務，路線涵蓋了二條國道客運路線，包括有南港-花蓮、板橋-花蓮；市區客運包括有301花蓮轉運站-東華大學、302新城火車站-天祥、303台灣好行縱谷花蓮線（花蓮轉運站-大農大富平地森林園區）、304台灣好行洄瀾東海岸線、305花蓮轉運站-水源村、307花蓮轉運站-慈濟科技大學-東大門夜市-花蓮轉運站、308飯店接駁線（花蓮轉運站-七星潭）、309台灣好行玉長豐濱線（玉里火車站-石梯坪）、310台灣好行太魯閣線（花蓮轉運站-天祥）等9條路線、公路客運16條線及宜蘭市區客運1條路線。

縣府建設處進一步表示，疫情解封後，大批民眾湧入花蓮觀光勝地，為鼓勵民眾及遊客搭乘更加便利的公共運輸運具穿梭遊玩花蓮，因此積極辦理試辦接駁路線以規劃更完善花蓮的公共運輸路網；除了低碳環保永續環境，還能結合創意服務空手觀光輕鬆出遊，並且廣納民眾實際搭乘及寶貴意見，作為未來新闢路線能更貼近民意的參考。

本次辦理的6條接駁車路線限時開駛，除了洄瀾埔里線，還有蘇花雙城還環狀線、宜蘭布洛灣城際線、月牙灣環狀線、洽公專車及洄瀾美食專車接駁路線將陸續推出，民眾欲瞭解更多詳細資訊，請多多關注花蓮交通e點通官網、FB粉絲頁、官方LINE或直接洽詢報名專線03-8466898或03-8461899。