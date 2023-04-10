台南首發！　東京食品展展後第一櫃啟航日本

▲今年3月台南市政府率團參加全球三大食品展遠征日本東京參展，其中綠園牧場展後不到１個月已成功拿下第１筆外銷成績，為台南外銷訂單展實績。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

今年3月6日至10日，台南市政府率加工業者參加全球三大食品展日本東京參展，其中綠園牧場展到１個月已成功拿下第１筆外銷成績，此次首發外銷商品包括鳳梨果泥、鳳梨果丁、芒果丁、鳳梨釋迦、百香果汁等產品共計8.5噸先行啟運日本，以加工品型式成功銷往日本超市、食品工廠、烘焙業市場，後續冷凍外銷出口總數預計為300噸，其中鳳梨泥及鳳梨丁將持續出口約6至7個貨櫃。

台南市長黃偉哲表示，目前正值台南鳳梨產季，市府除了賡續國內通路外更積極開闢外銷通路，近期致力以符合市場型態之加工食品外銷至海外，例如急速冷凍果品、果塊可保留原果風味，適合運用在飲品及甜點上的果泥、果汁，製成率是鮮果的1到2倍，除有效調節產銷以穩定國內市場價格，更是耐儲運，好上架商品，現今果茶果飲盛行，即食方便也符合現代都會人生活需求。近期南市府積極與海外商社洽談，將台南優質農水產品及伴手禮行銷出去，很快將有好消息。

農業局長李建裕表示，台南市今年鳳梨預估收穫面積1042公頃，總產量55114公噸，較去年稍減1186公噸， 4-5月為盛產期，國內通路已經著手與國內各知名業者合作進行鳳梨加工品的通路布局，目前已經洽談全家便利商店霜淇淋、爭鮮集團、巨城購物中心、星級飯店酒店及電視購物等。外銷部分持續拓展國外既有通路，更努力另闢藍海，開發新市場，上個月率台南廠商前往日本東京參展，目前已對接日本永旺超市、丸久超市及ROGER’S超市、美國好事多等通路，目前正密切接洽中，台南農民及廠商擁有精湛的栽培技術及加工技術，未來將持續努力拓展鮮果及加工品市場的寬度與廣度，讓農產品以多元形式進軍海外市場。

綠園牧場指出，自3月上旬參加東京食品展，10日上午綠園牧場舉行第1只滿載冷鏈果品的貨櫃封櫃啓程出口到日本儀式，綠園牧場指出，這是公司業務拓展的一小步，卻是綠園牧場響應中央與地方政府推動「多元通路、分散市場」行動的一大步。

綠園牧場說，日本是全世界數一數二講究品質的國度，他們追求完美近乎苛求。過得了日本這一關，全世界多數其他市場也將「頭過身就過」，該公司叩關前做了充分的準備，例如：冷凍技術直接關乎品質與風味，綠園牧場不惜巨資採用Liquid Nitrogen 液態氮超低溫（-195.79℃）冷凍，讓處理過的果品在遠渡重洋後，嚐起來仍然有如新鮮水果般的美味。

此番出口冷鏈果品中最具特色的是鳳梨釋迦 atemoya 果丁。鳳梨釋迦果肉Q,甜中帶酸，糖度一般可達20度以上，且富含維生素C、B2、鉀與鎂。維生素C的含量是芭樂的8倍、蘋果的13倍，維生素B2含量是蘋果的11倍，礦物質方面以鉀含量最高，鎂含量是蘋果的7倍。在所有水果中，鳳梨釋迦的營養均衡度高居第二。

鳳梨釋迦目前在台種植面積近3000公頃，以台東縣種植面積最大約占98％，經過20餘年的努力，台灣目前已是世界上最主要的鳳梨釋迦生產及出口國。台灣生產的鳳梨釋迦有90％外銷，主要市場為中國，2016年占鳳梨釋迦整體出口量甚至達到99.4％，綠園牧場配合政府政策發展鳳梨釋迦果品，不斷致力於海外市場開發。

針對鳳梨釋迦果品的生產，綠園牧場除了取得授權獲致基本技術外，更發展出液態氮急速冷凍系統與果肉去籽專利，綠園牧場出品的鳳梨釋迦丁等產品能極大地保存原果的香Q美味，讓人在盡情享用這「水果界LV」的台灣鳳梨釋迦時，儼然吹拂了東台灣特有的太平洋波光與福爾摩沙風情。

綠園牧場的原果都是配合政府政策直接購自產地產銷班及果農，以自有26噸冷凍車輛載送回廠加工，到位的冷鏈運輸極大地保障了水果的新鮮度以及品質。綠園牧場2022年初搬遷至現址全新工廠營運時，已建立起完善的自動化、無塵生產線，並通過HACCP及ISO22000食品安全雙認證，再加上行政院農業委員會農糧署、台南市政府等各級單位的積極輔導，生產技術已臻成熟。

綠園牧場堅信，該公司果品的競爭優勢表現在「台灣」與「綠園牧場」兩個品牌上。「台灣」代表了政府單位育種、農業生技開發、市場推廣等方面的成就與廣大農戶對於優良種植規範的遵守，而「綠園牧場」的背後是對於品質、風味與食安的恆久承諾和追求，表現在公司對於產銷履歷、冷鏈運輸、洗選加工、急速冷凍等方面的先進作業，讓全世界的消費大衆「吃出美味、吃出健康」，是綠園牧場作爲Team Taiwan成員當仁不讓的擔當。