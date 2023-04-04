獨／豐原人回憶沒了！35年麻雀屋書局熄燈　人潮3hrs掃空架上貨

記者許權毅／台中報導

台中市豐原35年老字號書局「麻雀屋」今（4）日傳出歇業消息，老闆在臉書上發文指出，「在地經營35年，我們要畢業了，感謝萬分。」貼文一出立刻引起在地人迴響直呼「時代的眼淚」，今日下午店裡湧入至少百名客人掃貨，只見架上全空，短短3小時文具、圖書就所剩不多，結帳還得等上20到30分鐘。

▲台中市豐原知名書局麻雀屋決定熄燈，老闆坦言35年有點累了，希望能開創第三人生。（圖／記者許權毅攝）



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李姓夫妻在民國77年開始經營麻雀屋書局，至今走過35個年頭，因為疲倦、想轉換跑道，毅然決然收起店面，店裡的商品全數半折以下清空，全部都是賠本回饋給在地鄉親。李老闆說：「其實這個決定很久了，今天早上才發布消息，有預料會有很多客人來，但沒想到這麼快！」

▲▼店前招牌寫下「麻雀雖小五臟俱全」是老闆希望店裡商品齊全的初衷。（圖／記者許權毅攝）



店前招牌寫下「麻雀雖小五臟俱全」。李老闆透露，當初是在對街更小間，後來才搬到這邊，一開始就希望店裡能夠有齊全的商品，才會取名叫麻雀屋。實際觀看店裡商品，除了漫畫、童書、小說等等，各式的鉛筆、壓克力顏料甚至到體育用品，店裡商品數成千上萬，不輸大型連鎖書局。

▲▼小小的地面擠進至少百名客人，大人小孩雙手滿滿掃貨，李姓老闆與太太雙手更是沒停過。（圖／記者許權毅攝）



今日上午消息才發布短短3小時，馬上有大批民眾留言直呼「小時候補習班附近的書局～滿滿的回憶」、「大環境大家都撐不下去」、「小時候的回憶又少一個」。實際觀察店裡人潮，不少爸媽帶著小孩前來挑文具，也有許多老客人前來，光是排隊結帳就得等約20分鐘。

老闆感嘆表示，說很難經營也還好，但是想要開辦第三人生，已經下定決心了，就要朝目標前進，心裡多少還是會不捨，接下來會搬遷到附近開設工坊，像是木製蕭、木製藝術板、水泥盆等等創作。

▲▼老闆表示「我們要畢業了！」，店裡商品全數低於成本出清。（圖／記者許權毅攝）

