　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

獨／豐原人回憶沒了！35年麻雀屋書局熄燈　人潮3hrs掃空架上貨

記者許權毅／台中報導

台中市豐原35年老字號書局「麻雀屋」今（4）日傳出歇業消息，老闆在臉書上發文指出，「在地經營35年，我們要畢業了，感謝萬分。」貼文一出立刻引起在地人迴響直呼「時代的眼淚」，今日下午店裡湧入至少百名客人掃貨，只見架上全空，短短3小時文具、圖書就所剩不多，結帳還得等上20到30分鐘。

▲▼麻雀屋,書局,台中,豐原。（圖／記者許權毅攝）

▲台中市豐原知名書局麻雀屋決定熄燈，老闆坦言35年有點累了，希望能開創第三人生。（圖／記者許權毅攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

李姓夫妻在民國77年開始經營麻雀屋書局，至今走過35個年頭，因為疲倦、想轉換跑道，毅然決然收起店面，店裡的商品全數半折以下清空，全部都是賠本回饋給在地鄉親。李老闆說：「其實這個決定很久了，今天早上才發布消息，有預料會有很多客人來，但沒想到這麼快！」

▲▼麻雀屋,書局,台中,豐原。（圖／記者許權毅攝）

▲▼店前招牌寫下「麻雀雖小五臟俱全」是老闆希望店裡商品齊全的初衷。（圖／記者許權毅攝）

▲▼麻雀屋,書局,台中,豐原。（圖／記者許權毅攝）

店前招牌寫下「麻雀雖小五臟俱全」。李老闆透露，當初是在對街更小間，後來才搬到這邊，一開始就希望店裡能夠有齊全的商品，才會取名叫麻雀屋。實際觀看店裡商品，除了漫畫、童書、小說等等，各式的鉛筆、壓克力顏料甚至到體育用品，店裡商品數成千上萬，不輸大型連鎖書局。

▲▼麻雀屋,書局,台中,豐原。（圖／記者許權毅攝）

▲▼小小的地面擠進至少百名客人，大人小孩雙手滿滿掃貨，李姓老闆與太太雙手更是沒停過。（圖／記者許權毅攝）

▲▼麻雀屋,書局,台中,豐原。（圖／記者許權毅攝）

今日上午消息才發布短短3小時，馬上有大批民眾留言直呼「小時候補習班附近的書局～滿滿的回憶」、「大環境大家都撐不下去」、「小時候的回憶又少一個」。實際觀察店裡人潮，不少爸媽帶著小孩前來挑文具，也有許多老客人前來，光是排隊結帳就得等約20分鐘。

▲▼麻雀屋,書局,台中,豐原。（圖／記者許權毅攝）

老闆感嘆表示，說很難經營也還好，但是想要開辦第三人生，已經下定決心了，就要朝目標前進，心裡多少還是會不捨，接下來會搬遷到附近開設工坊，像是木製蕭、木製藝術板、水泥盆等等創作。

▲▼麻雀屋,書局,台中,豐原。（圖／記者許權毅攝）

▲▼老闆表示「我們要畢業了！」，店裡商品全數低於成本出清。（圖／記者許權毅攝）

▲▼麻雀屋,書局,台中,豐原。（圖／記者許權毅攝）

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
快訊／台啤英熊「抄截王」　突遭Thank You離隊
「蓋棉被」恐怖影片！30cm不明鐵塊躺路中　台中騎士慘摔
國旅房價吵翻！他遊日住旅館反搖頭　「進房1景象」驚呆
快訊／台9線死亡車禍　車頭撞爛駕駛慘死
爆無套出軌小三　金曲歌王「開計程車討生活」近況曝光
旅美台將小聯盟分發出爐　鄭宗哲等5人到高A
ENERGY牛奶「頸椎壓迫神經」！忍劇痛上台　TORO看到哭

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

兒童節卡通人物快問快答測驗　教長不識「屁屁偵探」

獨／豐原人回憶沒了！35年麻雀屋書局熄燈　人潮3hrs掃空架上貨

腸胃炎大流行！2歲童疑吃未煮熟蝦染沙門氏菌　上吐下瀉拉血便

樂華夜市塞爆！他驚喊「全世界的人都跑來」　永和人返家看傻

全新澎湖輪如期交船！今舉辦下水典禮　預計8月底首航營運

2歲童染「病毒界法拉利」！眼翻白全身抽搐　父母叫不醒抱衝急診

整列火車等1人？她月台接親友找嘸人　要自強號暫停「再等一下」

蘇花北上車潮午後湧現！明日達最高峰　公路總局曝易塞路段

祖墳位在金門軍事要地！蔡氏宗親500人現場辦桌　祭祖兼團圓　

又有臉書社團遭滅！9.2萬成員「南投人聊天室」被消失　在地人哀號

傳家5代清明連假拚做潤餅皮　46爐火同開！1天賣出上千斤

Energy重現《放手》坤達牛奶秀空翻！　合體五月天…Toro泛淚揭「關鍵內幕」

隨口開玩笑...彭政閔真的打電話來！　短今一接激動泛淚：他就是這麼暖

身障女倒車推騎樓機車　下秒再「向警檢舉違停」

王正棠1分遭沒收！隊長怒理論　聯盟認嚴重誤判：4日公布懲處

夫妻對拜「先抬頭要做飯」　2人僵持6秒...他：我不會

熊媽媽過馬路「突停中央」　確認安全再折返帶寶寶！

男子打球突倒地無呼吸　119線上指導CPR救命

男抓捕洞中綠鬣蜥往後一甩 阿伯站後方被嚇到急忙跳起

汪小菲現身了：向記者鞠躬道謝　「回到台灣像回到家一樣」

兒童節卡通人物快問快答測驗　教長不識「屁屁偵探」

獨／豐原人回憶沒了！35年麻雀屋書局熄燈　人潮3hrs掃空架上貨

腸胃炎大流行！2歲童疑吃未煮熟蝦染沙門氏菌　上吐下瀉拉血便

樂華夜市塞爆！他驚喊「全世界的人都跑來」　永和人返家看傻

全新澎湖輪如期交船！今舉辦下水典禮　預計8月底首航營運

2歲童染「病毒界法拉利」！眼翻白全身抽搐　父母叫不醒抱衝急診

整列火車等1人？她月台接親友找嘸人　要自強號暫停「再等一下」

蘇花北上車潮午後湧現！明日達最高峰　公路總局曝易塞路段

祖墳位在金門軍事要地！蔡氏宗親500人現場辦桌　祭祖兼團圓　

又有臉書社團遭滅！9.2萬成員「南投人聊天室」被消失　在地人哀號

梨花大學發生火災！　柳演錫20周年FM「全數退票延期」

指永康二王公墓遷建市府未通知家屬　陳以信：黃偉哲做法非常粗暴

快訊／台啤英熊「抄截王」突遭Thank You　球團曝離隊原因

稱「從政別來國民黨、除非爸媽特別」　徐巧芯：我沒說是誰

快訊／國1貨櫃直立卡橋下！封閉5小時狂塞10↑公里　終於排除了

勝投因誤判不見　艾普勒體諒裁判辛苦：他們盡力了

過保也修！歐洲任天堂免費修Switch控制器　Joy-Con飄移問題有解

「蓋棉被」驚悚影片！30cm不明鐵塊躺路中　台中騎士輾過慘摔

台鋼出征隊史首戰　洪總：著重在養成而非勝負

嚴立婷難得「脫到剩泳裝」萬人看光！露鉛筆腿全被拍…一轉身激辣

台中馬尾妹深溝剷地瓜球　網友：前幾週特地跑去買！

生活熱門新聞

新竹三寶爸結紮「老婆1年後懷孕」　檢驗結果震驚了！

冷空氣＋雨彈一起來　雨區增驟降10度

全台變天！　鋒面雨帶襲時間曝

「台北大四男」精子3.8億　醫：可生一個球隊

披薩圈圈做法曝光　員工喊別買：超浪費麵糰

合作Joeman「89對決」惹議　鳳梨深夜140字聲明道歉

他納悶路上女生愛「下身透視」　點出1盲點

全台連下2天！　轉雨時間曝

他第一次看見超商店休　釣出內行人解答

ICU護理師最難說出口的1句話！眾人淚崩

今年1號颱風「珊瑚」恐生成　時間曝光

他想色色都傳1表情！一票妹子嚇傻：不敢用了

即／白沙屯媽祖社群遭駭　深夜發緊急通告

祖墳位在金門軍事要地　蔡氏宗親500人現場辦桌

更多熱門

相關新聞

慘況曝！國道車禍小貨車「爛到看不出車型」…4送醫

慘況曝！國道車禍小貨車「爛到看不出車型」…4送醫

國道一號南下296.6公里處4日下午發生一起5部大小車連環撞事故！現場小客車、小貨車、貨櫃車、砂石車以及貨櫃車撞成一團，4人受困車內，而事故造成該路段全線封閉，車流嚴重回堵。現場畫面事後曝光，只見貨櫃車車頭幾乎爛毀，另一部小貨車幾乎看不出車型，警消人員到場後，緊急將受困傷者救出送醫，至於詳細事故原因仍待調查釐清。

祖墳位在金門軍事要地　蔡氏宗親500人現場辦桌

祖墳位在金門軍事要地　蔡氏宗親500人現場辦桌

高雄男騎士險釀「行人地獄」　被揪出神明前做壞事

高雄男騎士險釀「行人地獄」　被揪出神明前做壞事

快訊／國1下營系統「5大小車連環撞」　全線封閉中

快訊／國1下營系統「5大小車連環撞」　全線封閉中

黑眼圈加重　蔣：半夜爬起床顧三寶

黑眼圈加重　蔣：半夜爬起床顧三寶

關鍵字：

台中豐原書局回憶麻雀屋影音

讀者迴響

熱門新聞

快訊／國3北向392.6k凌晨事故！交通中斷

麥當勞「5大品項買1送1」今天限定刮

即／新北蘆洲驚悚命案　男用牽繩勒死親哥

1飲品每周喝三次！罹癌王機率高8成　6種癌是吃出來的

一家三口騎車「後座媽媽揹嬰」　小孩竟發黑

快訊／馬國賢求婚小20歲韓女友成功！

愛愛屁聲狂噴！她羞喊「1姿勢」最容易陰吹　和大小無關

直擊任容萱「街邊親密摟抱」全被拍！穩交3年當眾激吻

新竹三寶爸結紮「老婆1年後懷孕」　檢驗結果震驚了！

台中透天史上最急售　千人看5張屋況照笑瘋

「確實是很嚴重的誤判」聯盟將懲處

冷空氣＋雨彈一起來　雨區增驟降10度

全台變天！　鋒面雨帶襲時間曝

高雄「巨型佛頭火鍋店」明起停業！

新莊開幕戰嚴重誤判　聯盟懲處出爐

更多

最夯影音

更多
傳家5代清明連假拚做潤餅皮　46爐火同開！1天賣出上千斤

傳家5代清明連假拚做潤餅皮　46爐火同開！1天賣出上千斤
Energy重現《放手》坤達牛奶秀空翻！　合體五月天…Toro泛淚揭「關鍵內幕」

Energy重現《放手》坤達牛奶秀空翻！　合體五月天…Toro泛淚揭「關鍵內幕」

隨口開玩笑...彭政閔真的打電話來！　短今一接激動泛淚：他就是這麼暖

隨口開玩笑...彭政閔真的打電話來！　短今一接激動泛淚：他就是這麼暖

身障女倒車推騎樓機車　下秒再「向警檢舉違停」

身障女倒車推騎樓機車　下秒再「向警檢舉違停」

王正棠1分遭沒收！隊長怒理論　聯盟認嚴重誤判：4日公布懲處

王正棠1分遭沒收！隊長怒理論　聯盟認嚴重誤判：4日公布懲處

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/14(五)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面