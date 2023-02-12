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白沙屯媽祖進香凌晨出發　「粉紅超跑」領10萬人向前行

▲▼白沙屯拱天宮媽祖於12日0時45分完成登轎儀式。（圖／翻攝白沙屯媽祖網路電視台）

▲白沙屯拱天宮媽祖於12日0時45分完成登轎儀式。（圖／翻攝白沙屯媽祖網路電視台）

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣通霄白沙屯拱天宮媽祖南下雲林縣北港朝天宮進香，先前擲筊由媽祖指示，於今天凌晨1點25分起駕，引領11萬名信眾展開今年度9天8夜進香之旅。

11日白天開始，來自全國各地信眾陸續湧入，蔡英文總統在下午3點到拱天宮參香，並替俗稱「粉紅超跑」的媽祖鑾轎，進行淨轎儀式。賴清德副總統則於晚間8點到拱天宮參拜，並與眾人一同把媽祖神尊請出神龕。

拱天宮周邊越夜越熱鬧，內政部長林右昌及前部長徐國勇、苗栗縣長鍾東錦、雲林縣長張麗善、朝天宮董事長蔡咏鍀與拱天宮主委洪文華、值年爐主、副爐主等人完成登轎團拜行禮後，於今天凌晨0點45分，共同扶持媽祖聖像，在眾人高喊「進喔！進喔！」聲中完成登轎。

接著山邊媽來到拱天宮合轎，1時25分媽祖鑾轎在鑼聲中開始擺動搖晃，並於廟埕三進三退後啟行，穿越簇擁人群，引領香燈腳開始往北港出發。

通霄白沙屯拱天宮媽祖徒步前往雲林縣北港朝天宮進香是國內宗教盛事，往返約400公里，貫穿苗、中、彰、雲4縣市，而且進香路徑飄忽不定，全憑神轎指示，每年都吸引數萬信徒報名參加，今年更創下11萬3千多人報名紀錄，比去年多4分之1。

民眾黨主席柯文哲也參加今年拱天宮媽祖徒步至北港進香活動，據了解，民眾黨部租了1輛遊覽車全程跟隨，黨部表示，因白沙屯媽祖並無固定停駐路線，同時未避免影響進香隊伍行進，並無特別安排集合點、與媒體聯訪，僅誠心參與隨媽祖前行。

白沙屯媽祖今年往北港進香期程，今(12日)凌晨1時25分出發，2月17日到達北港，23時40分進火，2月20日下午16時回宮。全程9天8夜，比去年增加1天，而今年的去程有6天，對比去年只有2天半，信眾腳力負擔舒緩許多，但今年回程只有64小時，對信眾耐力將有一番考驗。

▲▼白沙屯拱天宮媽祖於12日1時25分出發往北港朝天宮，展開今年9天8夜徒步進香行程。（圖／翻攝白沙屯媽祖網路電視台）

▲▼白沙屯拱天宮媽祖於12日1時25分出發往北港朝天宮，展開今年9天8夜徒步進香行程。（圖／翻攝白沙屯媽祖網路電視台）

▲▼白沙屯拱天宮媽祖於12日1時25分出發往北港朝天宮，展開今年9天8夜徒步進香行程（圖／翻攝白沙屯媽祖網路電視台）

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