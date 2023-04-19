私物忘車上「運將開40分鐘」趕回桃機　客豪送萬元小費！原因爆鼻酸

▲客人掏出3000元港幣給運將。（圖／翻攝自臉書／UBER DRIVERS TAIWAN）

記者周亭瑋／綜合報導

一名Uber司機日前載到跨海尋親的乘客，結果對方將重要私物遺忘在車上，於是他從新北趕回桃機，趁客人離台前將東西送還；沒想到，客人最後竟送上萬元小費，讓他又驚又喜，而背後的故事也令人鼻酸。

運將在臉書社團「UBER DRIVERS TAIWAN（台灣優步）」提到，對方是來台尋親的，說著一口不太流利的中文，「當我發現落在車上的物品，是您來不及見到的親人所遺留，在您飛機起飛離開台灣前，還是趕回機場送還給您。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲司機大哥最後也沒有收車馬費。（圖／翻攝自臉書／UBER DRIVERS TAIWAN）

就這樣，司機大哥開了40多分鐘，從新北回到桃園機場，順利將東西送到客人手上；沒想到，對方竟掏出3000元港幣（新台幣1萬1136元）當小費，對此他忍不住驚呼，「您回贈的實在讓我太驚訝了，Uber方面就不再回報索取車馬費了，祝您一生平安順遂。」

最後，解鎖萬元小費的他也笑嘆，「不挑客不挑單總是會有意外驚喜。」而網友們則紛紛表示，「站在對方立場，找回有紀念意義的物品時，這種人情味與遺失的歸屬感，是金錢不能衡量的」、「好人有好報」、「別人的乘客總是不會讓我失望」、「遺物那東西真的很重要」、「好人遇到好人」。

▲他直接在機場台銀匯兌。（圖／翻攝自臉書／UBER DRIVERS TAIWAN）