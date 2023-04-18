快訊／「對發票神器」宣布終止服務！　一票用戶震驚

▲水滴發票將停止運營。（圖／翻攝自水滴官網）

記者周亭瑋／綜合報導

對發票神器「水滴發票APP」日前宣布，因為種種因素，無法繼續維持運營，將於2023年4月28日終止服務，也感謝用戶們這些年來的支持。消息一出，不少用戶直喊可惜；不過，更多網友激推另一款對發票APP，大讚超級好用。

水滴發票日前貼出公告，表示「感謝您長久以來對於水滴發票APP的使用，很抱歉地通知您，由於種種因素，我們無法再維持水滴發票的營運，將於2023年4月28日終止服務。」

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最後，水滴團隊也感性地說，「再次感謝您過去這些年來對水滴發票的支持，並且為造成您的不便深感抱歉。」

這款「水滴發票APP」結合了發票載具、掃描記帳、對獎的功能，不僅透過掃描載具儲存電子發票，主打AI專利技術，就連紙本發票也能掃描，且系統將每筆消費自動分類、中獎時也會推播通知，如今告別的消息一出，讓不少用戶錯愕。

不過，大票網友也狂推另一款APP發票怪獸，直呼「推推發票怪獸！還可以抽iPhone超讚」、「發票怪獸，又可以養怪獸、抽獎、對發票，傳統電子都可以自動掃，畫面也比較可愛，看了就舒服，尤其是每次開獎的時候，常常中雲端500就會看到怪獸出來恭喜」、「目前是用發票怪獸」、「發票怪獸～太可愛了」、「發票怪獸超好用～又可以集點換咖啡～爽爽der」。