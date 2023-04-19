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這款主管！宜縣消防員遭性騷卻被迫離職　主管還嗆：別耽誤我吃晚餐

▲▼宜蘭縣政府消防局彭姓隊員遭受性騷擾還被迫離職記者會。（圖／記者杜冠霖攝）

▲宜蘭縣政府消防局彭姓隊員遭受性騷擾還被迫離職記者會。（圖／記者杜冠霖攝）

記者杜冠霖／台北報導

宜蘭縣消防局南方澳分隊一名彭姓隊員去年12月在分隊受到性騷擾，經醫師診斷為急性創傷壓力反應，應休養2個月，然而，消防局調查過程中卻對受害人言語壓迫，更認定備勤時間不屬於工作時間，因此未使用性別工作平等法處理。當事人欲申請公傷假被駁回，最後被要求回去上班，甚至被迫離職。

立委王婉諭、高嘉瑜19日陪同受害者召開記者會，彭姓受害者哽咽表示，分隊對自己原本是第二個家，但去年12月晚上，加害者在知道我正在洗澡的情況下潛入寢室並關上房門，自己離開浴室後，在未著衣物撞見對方，當下躲回浴室並要求對方離開。後續也向主管報告。

彭姓受害者指出，事發後自己出現幻聽、恐慌等問題，就醫後被判定是急性創傷壓力反應，應藥物治療、休養2個月，欲請假時卻被再三刁難，要求自己到消防局親自說明，更不斷以「分隊無法運作」、「大家都在罵你請假」、「不會給你臉色看」、「要給大家一個交代」等語情緒勒索。事件調查過程中，但局本部分隊長也不願意依自己所述謄寫，更酸「你現在就是拿情緒當擋箭牌」。

根據記者會中公布錄音檔，在事後協調會中，該分隊長否認自己曾說「你現在就是拿情緒當擋箭牌」，並直言那不是自己會說的話，卻被受害者當場拿出錄音檔當場打臉。

受害者表示，後續病假持續被駁回，被迫回去上班後病情惡化，醫師診斷證明也建議應住院治療，仍然遭到拒絕，主管楊分更反過來指責，「傳訊息請假耽誤他吃晚餐」、「之後不會再讀訊息」。即便住院期間，仍不斷要求重新開立證明，甚至要求醫師拍我在病房裡的樣子。事後，自己短時間內難以回到消防局環境，提出請假要求以及留職停薪都被拒絕，因此被迫離職。

高嘉瑜表示，當事人去年12月身心受到巨大傷害，沒想到宜蘭縣消防局不僅沒有同理心，還造成受害人二次傷害，在官僚體制內沒有得到任何幫忙，直到現在只能用這種方式出來面對社會大眾。

高嘉瑜痛批，消防局這樣顢頇的體制不僅對她各種霸凌。有立委、長官在場的協調會下，消防局的長官還可以用這種輕蔑、不在乎的態度面對彭小姐，彭小姐被迫離職、放棄一輩子鐵飯碗，她今天站出來就是希望未來不要再有類似事件，消防局甚至到現在都還不願意認錯、一副事不關己的樣子，這種態度讓人覺得這些消防局長官並未將性別意識放在工作環境。

消防署代表回覆，協調會在分局得到的回覆，一直是受害人下勤狀態，發現是備勤狀態後，消防署馬上澄清這是工作時間，更發函地方再次強調備勤狀態就是工作時間，這是資訊不對稱部分，整件事主管機關就是宜蘭縣消防局，由宜蘭縣政府介入調查才於法有據。

勞動部代表發言，後續了解案件發現，消防署也有澄清備勤是法定勤務，執行職務時很難跟工作分離，備勤就是要算在執勤。人事總處表示，這應該是給公假，工傷假認定是執行職務跟意外發生有因果發生，內部人員差勤管理是機關內部權限，宜蘭縣消防局應本於職權處理。

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