曝拜票強碰費鴻泰「輕鬆握手」　徐巧芯：我某方面與高嘉瑜相似

▲台北市議員徐巧芯。（圖／記者黃克翔攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨台北市第7選區（信義、南松山）立委初選電話民調將開跑，並於22日進行黨員投票，由議員徐巧芯對決現任立委費鴻泰，上演「費芯大戰」。而徐巧芯今（16）日一早在市場掃街拜票時也恰巧碰上費鴻泰，下午受訪時透露互動就是輕鬆握個手，但因為都在忙碌與爭取選民的支持，所以很快的就各忙各了；徐巧芯也表示自己某方面與民進黨立委高嘉瑜相似，兩個都是沒有任何的背景，靠自己黨內求生存，也沒有任何的派系。

徐巧芯今把握最後時間衝刺，一個早上就連掃5個市場，也在路口拜票時巧遇費鴻泰，下午馬不停蹄地又到了復源公園拜票。徐巧芯表示，自己不只碰到了費，也碰到了民進黨也在初選的其他的議員，「那我想這個是一個君子之爭，所以基本上就是很輕鬆，當時我們都在忙碌與爭取選民的支持，所以很快的就趕快回去繼續各自拜託選民了」。

至於高嘉瑜提到和徐巧芯有點像，一樣沒有派系、沒有背景，但民進黨願意給年輕人機會，讓自己能在選區耕耘，在一個藍大於綠的選區當上議員、選立委。徐巧芯則肯定，跟高嘉瑜確實有些地方很相似，「她是雜貨店的女兒，我是早餐店的，我們兩個都是沒有任何的背景，靠自己黨內求生存，也沒有任何的派系！」所以每次看到高嘉瑜，都覺得所有民眾有對我們的支持，都會感到非常的快樂。