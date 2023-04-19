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尪婚後原形畢露！3寶媽悔恨喊：男人的嘴騙人的鬼

（示意圖／Pixabay）

▲人妻感嘆，老公婚前、婚後不一樣。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

婚前山盟海誓、婚後昨夜歹勢！一名人妻近日在臉書社團發文指出，結婚前她就遭到男方家人排擠和厭惡，但老公當時卻向她承諾，不管婚後發生什麼事都會站在她這邊，沒想到孩子一出生，老公就原形畢露，變回媽寶，而人妻的生活也從此陷入無間地獄。

一名人妻在臉書社團《毒姑九賤婆媳討論區》發文表示，自己跟老公在交往的時候，就遭到男方家人極力阻撓，原因是年紀女大男小，而且她身高不夠高。更扯的是，老公親姐姐還侵門踏戶去原PO家叫囂，甚至威脅「如果我跟他弟弟繼續交往，就算有結婚，他們全家也不會祝福我們，更不會參加婚禮，如果生小孩也絕不能取男方家的姓氏。」

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然而男生最後還是堅持跟原PO在一起，不過原PO在男方求婚當下就拒絕了，「你爸媽全家都不同意，我們結婚之後日子肯定也不會好過」，然而老公當起了暖男叫原PO放心，「父母那邊我會想辦法解決，之後就算他們有苛責你的地方，我也會站在你這邊。」

結果悲劇發生了！原PO坦承「結婚之後剛開始老公確實是站在我這邊，但是生完小孩後就不一樣了，應該是說得到了就不知道珍惜吧！」不管老公父母說什麼，男生就是一個媽寶，什麼事都聽父母的。原PO也感嘆，「當然最後的結局就跟大家想的一樣，毒菇跟毒婆一直在我老公背後講我的壞話，久而久之我老公開始不信任我，甚至懷疑我。」

更過分的是，原PO在家帶3個小孩，老公也從沒幫忙帶過，水電維修還是人妻懷孕挺著大肚子爬樓梯上去裝的電燈，「他一個人在大陸工作至今已長達17年，時常一年或兩年才回家一次」，還要求3寶媽帶小孩兼顧工作，可想而知當然會有小三的出現。

之後更扯的是，男方還把家裡唯一的存款簿拿走，並要求離婚，離完婚後又回大陸去工作了，「這期間從來沒有打電話來關心我們母子4個人的生活如何，士可忍孰不可忍，我就請律師提告離婚訴訟，訴訟還在進行中，之後還有後續再跟大家報告…」

貼文一出也引發網友熱議，「生完孩子老公就變了！那為何還生三個，想不通」、「男人在追妳時，什麼死人話都講得出來，但這可以隨時反口，受苦還是自己跟孩子」、「贍養費、孩子的教育費千萬不可手軟放過，讓妳的豬隊友付好付滿才簽字離婚，好好算清楚17年來3個孩子妳獨立照顧的費用。加油！」

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