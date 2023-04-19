NASA證實有「外星訪客」！墜落美加邊境　博物館祭76萬賞金尋找它

▲NASA表示，首次在緬因州透過雷達觀測到隕石墜落。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

美國航太總署（NASA）近日對外表示，有一顆隕石墜落在美國與加拿大的邊境。緬因州當地的隕石博物館則開出2.5萬美元（折合新台幣約76萬元）的懸賞金，希望能找到這顆重達1公斤的隕石殘骸。

根據外媒報導指出，8日當天有一顆流星墜落在美國緬因州，當時就有不少緬因州與加拿大的民眾看到。事後NASA也表示「這是首次在緬因州透過雷達觀測到隕石墜落」。

之後也有消息指出，緬因州當地的博物館「緬因州礦物與寶石博物館」，其隕石部門主管皮特（Darryl Pitt）表示，由於隕石殘骸中可能藏有太陽系的珍貴資訊，因此博物館方面願意祭出2.5萬美元的懸賞金，希望能有隕石獵人能夠尋找這顆1公斤重的隕石碎片。

皮特也表示，每年約有8至10顆隕石會墜落在地球，但多數是墜落在大海中，博物館方面也曾在2016年祭出懸賞金尋找隕石，但當時並沒有任何收穫。

NASA方面也表示，根據雷達的資訊顯示，找尋到這顆隕石的機率十分的低，因為這顆隕石的重量很有可能只有0.004磅到0.7磅左右。

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