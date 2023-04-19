最Chill野餐日！好朋友春日趴文創商品超好逛　環保好禮等你抽

▲「2023 ETtoday好朋友春日趴」即將在週六（22日）盛大登場，地點位於臺灣當代文化實驗場 C-LAB 西草坪，鄰近仁愛路上的南入口。（圖／記者李毓康攝）

記者邱筱茜／台北報導

春光爛漫的日子，又到了適合野餐的時節，「2023 ETtoday好朋友春日趴」將在週六 （22日）登場，適逢世界地球日，現場發起ESG行動，許多市集攤販一同響應，包括Coway、育成社會福利基金會、MOOD等頻牌舉辦活動，以及闖關遊戲，快揪三五好友一起參加，走出戶外，享受溫暖陽光，再也愜意不過！

[廣告]請繼續往下閱讀...

「2023 ETtoday好朋友春日趴」活動地點就在「臺灣當代文化實驗場 C-LAB」，除了邀請人氣歌手，現場還有市集可以逛逛，民眾只要參與品牌活動，就有機會獲得小禮物，由於當天是世界地球日，為響應環保，節能減碳落實ESG，Coway提供動行動水車，給民眾自備容器到水車無限取水，也可以為家中萌寵提供乾淨飲水，減購一次性飲料杯使用 ，現場完成活動步驟，還可獲得「Coway運動矽膠隨飲杯」。

每年服務近60萬身心障礙者及其家庭照顧育成社會福利基金會，其線上商城《好事育成》，集結多家庇護工場天然、無添加商品，民眾只要到臉書粉專《好事育成》按讚及追蹤，當天就可以到攤位換取小禮物，同時也可以用購買行動支持身心障礙者就業。

號稱「大學生最推薦的話題製造器」MOOD，集結所有關於美妝、美食、旅遊、娛樂與時下潮流的多元內容，民眾只要下載MOOD APP或出示個人帳號，就有1次抽獎機會，包括MOOD系列環保提袋、飲料杯袋以及全家$100禮券等多樣好禮等你來領取！

「2023 ETtoday好朋友春日趴」活動當天號召大家一起加入「春日部防衛隊」，發起「愛地球123」行動。

行動一：鼓勵大家以步行來取代排碳量高的交通工具，於4月份活動時間內，任一天單日步數達22,000步，當天至活動現場出示手機記步圖及新聞雲APP，前100名即可兌領乙份環保餐具

行動二：為提升大家的環保知識，參加環保相關議題測驗，分數達80分以上，將畫面截圖留存，於活動日當天出示給工作人員，並憑新聞雲APP，即可完成通關。活動結束後還可以參加抽獎（ETtoday環保限定好禮：環保餐具、環保無針釘書機、環保提袋）。

行動三：活動日當天前往會場的「地球行動總部」拍照打卡，響應環保宣誓、一同加入「春日部防衛隊」。

除了提倡環保議題，以實際行動來支持節能減碳，還有12個人氣文創品牌在現場擺攤，包括「喫茶こぐまや cafe little bear」、「3.14」、「芳子司康」等，有得吃又有得逛，當然不能錯過！

▲喫茶こぐまや cafe little bear。（圖／翻攝xiaoxiong_kuma IG）

「喫茶こぐまや cafe little bear」，貓奴們看過來，由日本插畫家創做的貓咪插圖，製作成各種周邊商品，充分展現出貓咪們可愛魅力，還有讓你意想不到的飾品搭配，「3.14」選用各式媒材，從布料、塑料、網管到pvc管，鮮豔、浮誇成為獨具的品牌。

▲芳子司康。（圖／翻攝yoshiko_scon IG）

「芳子司康」醜醜、卻可愛十足，將稀鬆平常生活的甜放入司康裡，不甜膩、綿密好入口，多種特色、別出心裁的口味，喜歡豐富變化口味的民眾，千萬不能錯過！

▲臺灣當代文化實驗場C-LAB周邊交通便利，臨近忠孝復興站步行約8分鐘；忠孝新生站步行約10分鐘，即可抵達。（圖／活動小組）

2023 ETtoday好朋友春日趴

時間：2023 年 4 月 22 日（六）11:00 - 17:00

地點：臺灣當代文化實驗場 C-LAB（台北市大安區建國南路一段177號），

捷運忠孝復興站步行約9分鐘（建國玉市旁）

捷運忠孝新生站步行約7鐘（建國玉市旁）



■ 超狂演出陣容：邀請到大咖人氣歌手、年輕人最愛的《聲林之王》、《料理之王》選手，現場近距離接觸！

■ 超友善毛孩市集：包含寵物用品、配件、零食、保健等，給你最棒的毛孩樂園趴！

■ 超浮誇打卡行動車：創意互動拍照背板，一秒轉換場景，絕對讓你手機拍不停！

■ 愛地球指數大考驗：環保意識抬頭，快來測驗你的愛地球指數，還有機會獲得精美環保小禮哦！

■ 活動官網GOGOGO＞＞＞

■ 最新消息一手掌握＞＞＞

■ 精彩影音不錯過＞＞＞

