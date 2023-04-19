今春最強闖關APP！連過9關狂拿獎　限量好康帶回家

文／APP活動小組

就是這周六！「2023 ETtoday好朋友春日趴」即將於4/22（六）在「臺灣當代文化實驗場 C-LAB」登場。當天現場有超高人氣團體 Ozone、黃偉晉、《聲林之王》歌手阿蘭......等多組人氣藝人現場表演之外，還有市集及現場闖關活動可以參加！

當天現場闖關活動，共有9個關卡等你來玩，關關有好康、獎品狂拿送完為止，趕快下載ETtoday新聞雲App，並註冊新聞雲會員，4/22(六)來聽現場表演，順便打開ETtoday新聞雲App，參加闖關活動逛市集！

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▲臺灣當代文化實驗場C-LAB周邊交通便利，臨近忠孝復興站步行約8分鐘；忠孝新生站步行約10分鐘，即可抵達。（圖／活動小組）

想參加闖關活動，請先做好準備：1.下載新聞雲APP、2.註冊新聞雲會員，才可以開始進行當天的闖關活動喔！別忘記第一關先來「APP闖關GO」，先讓工作人員幫你確認準備是否完成，順便帶走限量精美小禮物喔！

※提醒您，早起的鳥兒有蟲吃，免費領取的贈品數量有限，記得趁早來喔！

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2023 ETtoday好朋友春日趴

時間：2023 年 4 月 22 日（六） 11:00 - 17:00

地點：臺灣當代文化實驗場 C-LAB（台北市大安區建國南路一段177號）

捷運忠孝復興站步行約9分鐘（建國玉市旁）

捷運忠孝新生站步行約7鐘（建國玉市旁）