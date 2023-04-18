新北首座滯洪池年底將完工　侯友宜盼解決塭仔圳積淹水問題

▲新北市長侯友宜視察新泰塭仔圳市地重劃案廣停三滯洪池工程。（圖／新北市地政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

為緩解新泰塭仔圳地區積淹水問題，新北市政府依據重劃區域地勢高低特性設計「出流管制計畫」，市長侯友宜今（18日）前往視察第二區「廣停三」地下滯洪池與平面停車場工程，感謝施工團隊克服缺工缺料問題，期盼工程如期順利完工，以滿足治水防洪及民眾停車需求。

侯友宜表示，塭仔圳重劃區是大台北地區中心點，也是新北市的國際門戶，市府已將老舊與違章建築順利拆除，目前進入基礎建設興建階段。侯友宜提到，「廣停三」滯洪池工程進度超前，未來有助於解決長年積淹水問題，同時也讓周遭居民享有充足停車空間，帶動地區發展。

▲新泰塭仔圳市地重劃案廣停三滯洪池工程。

侯友宜強調，無論任何工程，公共安全都是重中之重，期盼工程一切平安順利，另外也提醒市府團隊，在施工過程中，不忘敦親睦鄰，與在地居民多多溝通協調。

地政局說明，「廣停三」用地位於塭仔圳地區市地重劃開發工程第二區（原新樹路67巷旁），目前地下滯洪池施工進度已達40%，預計2023年底完工。廣停三採用離槽式地下室滯洪池設計，以暫時滯洪的方式，降低防洪設施的負擔，並避免造成開發區外積淹水。另外，滯洪池上方將提供64個汽車停車位及70個機車停車位，預計2024年第1季開放使用。