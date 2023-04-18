新北珠蔥產期到！美食結合永續旅遊　樂玩春遊東北角

▲新北市副市長劉和然今天宣告今年珠蔥正式登場。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北的知名農特產品珠蔥在農業局及各地區農會攜手推廣下，打出知名度與好口碑，今（18日）副市長劉和然今（18日）宣告今年珠蔥正式登場，將以「蔥心初發‧春遊東北角」為主題，用吃喝玩樂的方式，帶領大家探索「新北珠蔥」的魅力。

副市長劉和然表示，「新北珠蔥」品牌的核心精神是創造出產地的價值，以珠蔥美食為出發點，帶領民眾走進珠蔥原產地，結合農事體驗、生態觀光的永續旅遊，透過農產商品化及產業環境合作，將在地經濟進行多元串聯以創造產值，並營造安居樂業的友善共好生活空間。

▲春天生產的珠蔥有著淡雅的香氣、甘甜的口感，生吃亦能品嚐到其鮮嫩清爽的滋味。

劉和然說，擁有山海美景的跟優質物產的東北角，也將景點和玩法重新包裝升級，農業創生團隊品味貢寮及注腳雙溪推出海女體驗加上品嚐貢寮鮑的「品味貢寮‧深旅行」與有機農場導覽的「淡蘭追菜人‧雙溪綠之道」一日輕旅行，2023年尋著蔥香遊新北，展開一場觸動你心的美食旅遊體驗。

平溪農會理事長胡正吉表示，正值珠蔥盛產期推出「蔥心初發」小旅行，民眾到平溪體驗捲起衣袖下田摘採翠綠珠蔥，手包金元寶珠蔥水餃，近距離了解蜜蜂生態與搖蜜體驗，搭乘煤礦小火車，感受點點螢光的浪漫景色，最後放天燈祈願美夢成真，優惠價每位只要999元（原價每位1600元），共4梯次每梯次40人。

4月22日將於平溪農會旁廣場舉辦產地展售會，現場有優質農產品市集展售和DIY專區供民眾選購及體驗。今年平溪農會社區小舖全新推出珠蔥水餃，每包售價240元；另即日起至5月底有「蔥明消費饗優惠」活動，到平溪、石碇、深坑、烏來及雙溪等商圈有販售珠蔥料理門口貼有「蔥明回饋饗優惠」貼紙的餐廳，消費滿500元即可獲得100元折價券（可現折），集滿3間餐廳再贈送珠蔥水餃1包，如欲購買當季最鮮甜的珠蔥，可詳洽平溪區農會電話：02-2495-1051。